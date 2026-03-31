В Госдуме попросили урегулировать ситуацию с штрафами для такси - 31.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме попросили урегулировать ситуацию с штрафами для такси
2026-03-31T00:16+0300
Депутаты Гусев и Нилов попросили урегулировать ситуацию с штрафами для такси

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратились в Минтранс РФ и мэрию Москвы с просьбой урегулировать ситуацию со штрафами для водителей легковых такси при посадке и высадке пассажиров на остановках общественного транспорта.
Официальные обращения были направлены заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову и главе Минтранса РФ Андрею Никитину. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Просим рассмотреть возможность: внесения изменений в нормативные правовые акты, уточняющие порядок применения знака 3.27 "Остановка запрещена" с учетом уже предусмотренных исключений; корректировки алгоритмов работы автоматических средств фиксации нарушений с учетом факта кратковременной остановки легкового такси для посадки и высадки пассажиров", - сказано в обращении.
Депутаты также попросили проанализировать целесообразность установки знака 3.27 на остановочных пунктах в случаях, когда это не обусловлено необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения.
Парламентарии отметили, что в действующем законодательстве уже предусмотрено исключение: действие знака "Остановка запрещена" не распространяется на такси в местах, обозначенных как остановки маршрутного транспорта. Кроме того, по их словам, правила дорожного движения допускают кратковременную остановку для посадки и высадки пассажиров при условии, что это не мешает движению общественного транспорта.
Они уточнили, что, несмотря на это, на практике водители такси продолжают получать штрафы. Основная причина, по их словам, - это работа автоматических камер фиксации, которые могут не учитывать предусмотренные законом исключения и фиксировать остановку транспортного средства уже через несколько секунд.
"Эту правовую коллизию необходимо устранить, чтобы правила работали так, как они написаны, а не так, как их интерпретируют камеры", - сказал Гусев журналистам.
 
