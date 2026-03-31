Путин рассказал, насколько расширится парк беспилотных фур к 2030 году - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/gruzovik-868784934.html
Путин рассказал, насколько расширится парк беспилотных фур к 2030 году
Парк беспилотных грузовиков в РФ к концу 2030 года составит свыше 4 тысяч единиц техники, сообщил президент России Владимир Путин. | 31.03.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
рф
владимир путин
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757953_0:10:3078:1741_1920x0_80_0_0_6a8aced5c43cc0ca9dff2c6c11221f7e.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757953_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_de454d285cf51d1442be6ff09cdd81ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Путин рассказал, насколько расширится парк беспилотных фур к 2030 году

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБеспилотный грузовик
Беспилотный грузовик - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Беспилотный грузовик. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Парк беспилотных грузовиков в РФ к концу 2030 года составит свыше 4 тысяч единиц техники, сообщил президент России Владимир Путин.
"К 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030 года - уже свыше 4 тысяч единиц техники", - сказал он, выступая на открытии объектов транспортного комплекса в режиме ВКС.
Президент добавил, что в России этим направлением занимается три компании, что обеспечивает здоровую конкуренцию.
Ранее во вторник Путин по видеосвязи принял участие в запуске движения беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 "Восток".
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12
15:50
 
БизнесРОССИЯРФВладимир ПутинВКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала