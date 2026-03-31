Путин рассказал, насколько расширится парк беспилотных фур к 2030 году

Путин рассказал, насколько расширится парк беспилотных фур к 2030 году - 31.03.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал, насколько расширится парк беспилотных фур к 2030 году

Парк беспилотных грузовиков в РФ к концу 2030 года составит свыше 4 тысяч единиц техники, сообщил президент России Владимир Путин.

2026-03-31T15:53+0300

2026-03-31T15:53+0300

2026-03-31T15:53+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Парк беспилотных грузовиков в РФ к концу 2030 года составит свыше 4 тысяч единиц техники, сообщил президент России Владимир Путин. "К 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030 года - уже свыше 4 тысяч единиц техники", - сказал он, выступая на открытии объектов транспортного комплекса в режиме ВКС. Президент добавил, что в России этим направлением занимается три компании, что обеспечивает здоровую конкуренцию. Ранее во вторник Путин по видеосвязи принял участие в запуске движения беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 "Восток".

бизнес, россия, рф, владимир путин, вкс