Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/gruzoviki-868784451.html
Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12
бизнес
россия
санкт-петербург
казань
рф
владимир путин
яндекс
камаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
https://1prime.ru/20260331/gruzoviki-868783560.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, РФ, Владимир Путин, Яндекс, Камаз
15:50 31.03.2026
 
Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12

Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 "Восток"

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске движения беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 "Восток".
"Разрешаю, с Богом!" - сказал Путин в ходе церемонии открытия ряда объектов транспортной отрасли.
По его словам, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения умного транспорта будет распространена на другие крупные федеральные трассы.
Президент отметил, что благодаря вовлеченности сразу троих производителей беспилотной техники - "Яндекса", NAVIO и "Камаза"- в сфере будет действовать здоровая конкуренция. По данным Минтранса РФ, к 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030 года - уже свыше 4 тысяч единиц техники.
Кроме того, глава государства запустил строительство Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, открыл Багаевский гидроузел и новый пассажирский аэровокзальный комплекс в Благовещенске.
Беспилотные грузовики - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Путин рассказал о перспективах применения беспилотных грузовиков
15:40
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЗАНЬРФВладимир ПутинЯндексКамаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала