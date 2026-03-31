https://1prime.ru/20260331/gruzoviki-868784451.html

Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12

2026-03-31T15:50+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

казань

рф

владимир путин

яндекс

камаз

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске движения беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 "Восток". "Разрешаю, с Богом!" - сказал Путин в ходе церемонии открытия ряда объектов транспортной отрасли. По его словам, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения умного транспорта будет распространена на другие крупные федеральные трассы. Президент отметил, что благодаря вовлеченности сразу троих производителей беспилотной техники - "Яндекса", NAVIO и "Камаза"- в сфере будет действовать здоровая конкуренция. По данным Минтранса РФ, к 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030 года - уже свыше 4 тысяч единиц техники. Кроме того, глава государства запустил строительство Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, открыл Багаевский гидроузел и новый пассажирский аэровокзальный комплекс в Благовещенске.

https://1prime.ru/20260331/gruzoviki-868783560.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

