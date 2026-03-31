Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске движения беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 "Восток". | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T15:50+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске движения беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 "Восток". "Разрешаю, с Богом!" - сказал Путин в ходе церемонии открытия ряда объектов транспортной отрасли. По его словам, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения умного транспорта будет распространена на другие крупные федеральные трассы. Президент отметил, что благодаря вовлеченности сразу троих производителей беспилотной техники - "Яндекса", NAVIO и "Камаза"- в сфере будет действовать здоровая конкуренция. По данным Минтранса РФ, к 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030 года - уже свыше 4 тысяч единиц техники. Кроме того, глава государства запустил строительство Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, открыл Багаевский гидроузел и новый пассажирский аэровокзальный комплекс в Благовещенске.
