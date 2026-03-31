Фондовые индексы Европы завершили март падением на 7-10%

2026-03-31T19:35+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам вторника, однако март завершили заметным снижением - на 7-10%, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,48% - до 10 176,45 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 7 816,94 пункта, немецкий DAX - на 0,52%, до 22 680,04 пункта. При этом за март FTSE 100 опустился на 6,7%, CAC 40 - на 8,9%, DAX - на 10,3%.

