Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы завершили март падением на 7-10% - 31.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили март падением на 7-10%
Фондовые индексы Европы завершили март падением на 7-10% - 31.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили март падением на 7-10%
Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам вторника, однако март завершили заметным снижением - на 7-10%, следует из данных торгов. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T19:35+0300
2026-03-31T19:35+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам вторника, однако март завершили заметным снижением - на 7-10%, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,48% - до 10 176,45 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 7 816,94 пункта, немецкий DAX - на 0,52%, до 22 680,04 пункта. При этом за март FTSE 100 опустился на 6,7%, CAC 40 - на 8,9%, DAX - на 10,3%.
европа
рынок, индексы, европа, dax
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА, DAX
19:35 31.03.2026
 
Фондовые индексы Европы завершили март падением на 7-10%

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, но март завершили снижением на 7-10%

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам вторника, однако март завершили заметным снижением - на 7-10%, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,48% - до 10 176,45 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 7 816,94 пункта, немецкий DAX - на 0,52%, до 22 680,04 пункта.
При этом за март FTSE 100 опустился на 6,7%, CAC 40 - на 8,9%, DAX - на 10,3%.
