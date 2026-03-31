Биржи США растут, но по итогам месяца могут снизиться

Основные фондовые индексы США во вторник растут на 2-4%, однако по итогам месяца могут показать снижение на 5-5,5%, следует из данных торгов. | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T22:49+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут на 2-4%, однако по итогам месяца могут показать снижение на 5-5,5%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.20 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 2,33% относительно предыдущего закрытия - до 46 268,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,79%, до 21 581,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,82%, до 6 522,7 пункта. С начала марта Dow Jones опустился на 5,5%, Nasdaq Composite - на 4,9%, S&P 500 - на 5,2%. А с начала года индексы снизились на 3,7%, 7,2% и 4,8% соответственно.

