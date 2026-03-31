Иран хочет отмены санкций, заявил эксперт - 31.03.2026, ПРАЙМ
Иран хочет отмены санкций, заявил эксперт
Иран не ставит перед собой цель просто закончить войну, он хочет добиться отмены санкций, получения доходов от Ормузского пролива, весомых гарантий его... | 31.03.2026, ПРАЙМ
00:53 31.03.2026
 
Иран хочет отмены санкций, заявил эксперт

Эксперт Азизи: Иран хочет добиться отмены санкций, получения доходов от Ормузского пролива

ДОХА, 31 мар - ПРАЙМ. Иран не ставит перед собой цель просто закончить войну, он хочет добиться отмены санкций, получения доходов от Ормузского пролива, весомых гарантий его безопасности - всего того, чего не смог добиться на переговорах, такое мнение высказал приглашенный научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) в Берлине Хамидреза Азизи.
"Иран не столько добивается прекращения войны, сколько полной смены геополитического уравнения, которая дала бы ему возможность повернуть войну в пользу тех результатов, которые ему не удавалось добиться годами переговоров", - сказал Азизи на вебинаре под эгидой организации по предотвращению конфликтов International Crisis group.
По его мнению, опыт 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года, а также перемирий в регионе - в секторе Газа, Ливане - привел Иран к убеждению о ненадежности подобных перемирий, которые он теперь рассматривает только как покупку времени для подготовки новых нападений.
"Иран не ставит перед собой цель просто закончить войну, он хочет добиться нового мира для себя - отмены санкций, получения доходов от Ормузского пролива, весомых гарантий его безопасности", - добавил эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
