"На пределе": СМИ ужаснулись от того, что Иран устроил Израилю

"На пределе": СМИ ужаснулись от того, что Иран устроил Израилю - 31.03.2026, ПРАЙМ

"На пределе": СМИ ужаснулись от того, что Иран устроил Израилю

Удары Ирана продемонстрировали несостоятельность систем ПВО Израиля, сообщает американский журнал Responsible Statecraft.

2026-03-31T05:24+0300

2026-03-31T05:24+0300

2026-03-31T05:24+0300

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Удары Ирана продемонстрировали несостоятельность систем ПВО Израиля, сообщает американский журнал Responsible Statecraft. "Спустя месяц после начала военной кампании США против Ирана, хваленая израильская система ПВО находится на пределе", — сообщается в статье. Издание указывает, что в Тель-Авиве столкнулись с необходимостью экономить ракеты-перехватчики, однако текущие запасы по-прежнему остаются недостаточными. Как подчеркивает автор, проблема носит системный характер, вызывая излишний расход ракет. "Такое быстрое истощение свидетельствует о том, что оборона Израиля была более хрупкой, чем казалось, и явно не была готова к отражению того количества атак, которое теперь способен совершать Иран", — подчеркивает автор. На страницах издания также говорится, что наибольшие опасения вызывает неспособность Вашингтона обеспечить защиту собственных баз на Ближнем Востоке."Соединенные Штаты регулярно размещают солдат в уязвимых местах, вблизи границ противника, во имя сдерживания. Для более эффективной противовоздушной обороны потребуется окончательно вывести персонал из этих мест", — подытоживает Responsible Statecraft. Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

иран

тель-авив

израиль

иран, тель-авив, израиль, в мире