"Никто не вернется": Иран обратился к Трампу с жестким предупреждением

Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил мнение, что в случае вторжения США на остров Харк будущее американских военнослужащих будет зависеть от решений...

2026-03-31T07:14+0300

МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил мнение, что в случае вторжения США на остров Харк будущее американских военнослужащих будет зависеть от решений Тегерана. Об этом он сообщил в социальной сети X. "(Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп может только принять решение об отправке войск на остров Харк, но когда дело дойдет до их возвращения, то решение уже будет не за ним. Потому что никто не вернется домой из ада", — написал он.В среду газета New York Times сообщила о намерениях Пентагона отправить в регион дополнительные силы, численностью около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии. Позже стало известно, что количество военнослужащих в контингенте увеличилось до 50 тысяч. По информации издания, десантные войска будут находиться в зоне действия Ирана. Точное их место дислокации не раскрывается. Однако предполагается, что они участвуют в захвате острова Харк или иной операции совместно с морской пехотой. Тем не менее, специалисты отмечают, что даже 50 тысяч солдат недостаточно для реализации крупной кампании. Иран занимает почти одну треть площади континентальной части США, а его население составляет примерно 93 миллиона человек. По оценкам экспертов, успешный захват и удержание такой территории требовали бы значительно большего военного присутствия.

мировая экономика, общество , иран, сша, тегеран, new york times