"Никто не вернется": Иран обратился к Трампу с жестким предупреждением - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/iran-868774027.html
"Никто не вернется": Иран обратился к Трампу с жестким предупреждением
2026-03-31T07:14+0300
2026-03-31T07:15+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
тегеран
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_2f1ea8314dc6fb6aa2eef59281063438.jpg
https://1prime.ru/20260331/ssha-868773402.html
https://1prime.ru/20260331/iran-868771755.html
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8f291d208df20d5b16f95b739dd3b813.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:14 31.03.2026 (обновлено: 07:15 31.03.2026)
 
"Никто не вернется": Иран обратился к Трампу с жестким предупреждением

Вице-президент Ирана Ареф: Тегеран решит судьбу войск США в случае наземного вторжения

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил мнение, что в случае вторжения США на остров Харк будущее американских военнослужащих будет зависеть от решений Тегерана. Об этом он сообщил в социальной сети X.
"(Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп может только принять решение об отправке войск на остров Харк, но когда дело дойдет до их возвращения, то решение уже будет не за ним. Потому что никто не вернется домой из ада", — написал он.
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
"Может подорвать": в США забили тревогу после удара Ирана
06:48
В среду газета New York Times сообщила о намерениях Пентагона отправить в регион дополнительные силы, численностью около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Позже стало известно, что количество военнослужащих в контингенте увеличилось до 50 тысяч. По информации издания, десантные войска будут находиться в зоне действия Ирана. Точное их место дислокации не раскрывается. Однако предполагается, что они участвуют в захвате острова Харк или иной операции совместно с морской пехотой.
Тем не менее, специалисты отмечают, что даже 50 тысяч солдат недостаточно для реализации крупной кампании. Иран занимает почти одну треть площади континентальной части США, а его население составляет примерно 93 миллиона человек. По оценкам экспертов, успешный захват и удержание такой территории требовали бы значительно большего военного присутствия.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
"На пределе": СМИ ужаснулись от того, что Иран устроил Израилю
05:24
 
Мировая экономикаОбществоИРАНСШАТегеранNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала