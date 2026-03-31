"Я молюсь": в США заговорили о ядерном ударе по Ирану

2026-03-31T07:33+0300

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в интервью Гленну Диесену выразил мнение, что Иран способен ответить на возможное применение ядерного оружия Израилем. "Я молюсь, чтобы многие израильтяне это услышали: если Израиль нанесет ядерный удар, Иран сможет ответить", — сказал он.По словам Постола, нападение со стороны США и Израиля на Иран было бессмысленным, но теперь это может подтолкнуть Тегеран к стремлению приобрести ядерное оружие в ответ на угрозы своему существованию.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

