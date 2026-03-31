Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260331/japonija-868771913.html
В Японии впервые за полгода подорожают продукты питания
япония
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 31 мар - ПРАЙМ. В Японии в апреле впервые за полгода подорожают более 2 тысяч наименований продуктов питания, при этом во второй половине года рост цен может вновь ускориться на фоне энергетических рисков и ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные исследовательской компании Teikoku Databank.
Всего в апреле подорожают 2798 наименований продуктов, а средний размер одного повышения цен составит около 14%. По сравнению с апрелем прошлого года показатель снизился на 33,8%, что указывает на временное замедление роста цен.
Наибольшее число повышений цен приходится на категорию приправ, включая майонез и заправки - 1514 наименований. Далее следуют переработанные продукты, такие как лапша быстрого приготовления, супы и консервы - 609 наименований. В категории алкогольных напитков подорожают 369 наименований, включая виски, сётю и импортные вина.
С начала 2026 года общее число подорожавших товаров достигло 5729, а средний рост цен составил около 15%.
Основным фактором повышения цен остается удорожание сырья, что касается почти всех случаев - 99,8%. Также усиливается влияние роста цен на энергию, логистику и ослабления иены.
"Таким образом, замедлившаяся ранее динамика роста цен может вновь усилиться во второй половине года", - подчеркивают авторы исследования.
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала