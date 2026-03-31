В Японии впервые за полгода подорожают продукты питания

https://1prime.ru/20260331/japonija-868771913.html
В Японии в апреле впервые за полгода подорожают более 2 тысяч наименований продуктов питания, при этом во второй половине года рост цен может вновь ускориться... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T05:31+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868771913.jpg?1774924298
ТОКИО, 31 мар - ПРАЙМ. В Японии в апреле впервые за полгода подорожают более 2 тысяч наименований продуктов питания, при этом во второй половине года рост цен может вновь ускориться на фоне энергетических рисков и ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные исследовательской компании Teikoku Databank.
Всего в апреле подорожают 2798 наименований продуктов, а средний размер одного повышения цен составит около 14%. По сравнению с апрелем прошлого года показатель снизился на 33,8%, что указывает на временное замедление роста цен.
Наибольшее число повышений цен приходится на категорию приправ, включая майонез и заправки - 1514 наименований. Далее следуют переработанные продукты, такие как лапша быстрого приготовления, супы и консервы - 609 наименований. В категории алкогольных напитков подорожают 369 наименований, включая виски, сётю и импортные вина.
С начала 2026 года общее число подорожавших товаров достигло 5729, а средний рост цен составил около 15%.
Основным фактором повышения цен остается удорожание сырья, что касается почти всех случаев - 99,8%. Также усиливается влияние роста цен на энергию, логистику и ослабления иены.
"Таким образом, замедлившаяся ранее динамика роста цен может вновь усилиться во второй половине года", - подчеркивают авторы исследования.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Teikoku Databank: в Японии в апреле впервые за полгода подорожают продукты питания
