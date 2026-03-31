В Японии возбудили дело о незаконной утилизации грунта после аварии на АЭС

2026-03-31T06:59+0300

ТОКИО, 31 мар - ПРАЙМ. Полиция Японии направила в прокуратуру материалы дела в отношении подрядной компании и рабочих по подозрению в незаконной утилизации грунта, образовавшегося при дезактивации после аварии на АЭС "Фукусима-1", сообщает телеканал NHK. По данным следствия, речь идет о почве и других отходах, загрязненных в результате аварии, которые были незаконно вывезены и выброшены в городе Окума префектуры Фукусима. Во вторник материалы переданы в прокуратуру по подозрению в нарушении закона о специальных мерах по обращению с радиоактивно загрязненными веществами. Общий объем земли, снятой в ходе работ по дезактивации префектуры, составляет 14 миллионов кубометров, ее хранят в специальных могильниках-курганах в 1,3 тысячи местах на территории префектуры. Общая площадь хранилищ составляет 1,6 тысячи гектаров. По закону оставшаяся после дезактивации и дальнейшего процесса очищения земля должна быть утилизирована за пределами префектуры Фукусима к марту 2045 года, однако отношение к нему в остальной части Японии настороженное. Для того, чтобы продемонстрировать его безопасность, в прошлом году два кубометра этой земли были привезены на территорию около канцелярии премьер-министра и у правительственных зданий для высадки газона и цветочных клумб. Перед тем, как посадить растения, сверху грунт из Фукусимы засыпали слоем обычной земли. Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла из-за землетрясения магнитудой 9.0 11 марта 2011 года и последовавшего за ним гигантского цунами, затопившего систему подачи электричества для охлаждения реакторов.

