Юрист рассказал, кто может требовать доплату у руководства
Юрист рассказал, кто может требовать доплату у руководства - 31.03.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, кто может требовать доплату у руководства
Россиянин, выполняющий обязанности выше своей должности на работе, вправе требовать доплату у руководства, сообщил РИА Новости юрист hh.ru по трудовому праву... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T03:51+0300
2026-03-31T03:51+0300
2026-03-31T03:51+0300
общество
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россиянин, выполняющий обязанности выше своей должности на работе, вправе требовать доплату у руководства, сообщил РИА Новости юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.
"Сотрудник, выполняющий обязанности выше своей должности, может требовать доплату", - сказал Кузнецов.
Эксперт пояснил, что при отказе работодателя выплатить доплату ее можно взыскать через суд, подтвердив факт переработки. Для этого стоит заранее собрать необходимые доказательства: внутреннюю переписку, акты отдела технического контроля, свидетельские показания.
Кузнецов также отметил, что закон не устанавливает фиксированную сумму доплаты, однако работодателю не стоит ограничиваться символическими выплатами. Размер вознаграждения может быть фиксированным или в процентах от оклада. Эксперт подчеркнул, что работник при этом вправе отказаться от работы, не предусмотренной трудовым договором, без риска дисциплинарных санкций.
По словам юриста, если дополнительные обязанности выполняются по собственной инициативе работника без указаний начальства, доплата, как правило, не положена.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Юрист рассказал, кто может требовать доплату у руководства
Юрист Кузнецов: выполняющий обязанности выше своей должности может требовать доплату
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россиянин, выполняющий обязанности выше своей должности на работе, вправе требовать доплату у руководства, сообщил РИА Новости юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.
"Сотрудник, выполняющий обязанности выше своей должности, может требовать доплату", - сказал Кузнецов.
Эксперт пояснил, что при отказе работодателя выплатить доплату ее можно взыскать через суд, подтвердив факт переработки. Для этого стоит заранее собрать необходимые доказательства: внутреннюю переписку, акты отдела технического контроля, свидетельские показания.
Кузнецов также отметил, что закон не устанавливает фиксированную сумму доплаты, однако работодателю не стоит ограничиваться символическими выплатами. Размер вознаграждения может быть фиксированным или в процентах от оклада. Эксперт подчеркнул, что работник при этом вправе отказаться от работы, не предусмотренной трудовым договором, без риска дисциплинарных санкций.
По словам юриста, если дополнительные обязанности выполняются по собственной инициативе работника без указаний начальства, доплата, как правило, не положена.