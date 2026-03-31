Юрист рассказал, кто может требовать доплату у руководства - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/jurist-868770979.html
Юрист рассказал, кто может требовать доплату у руководства
2026-03-31T03:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868770979.jpg?1774918316
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россиянин, выполняющий обязанности выше своей должности на работе, вправе требовать доплату у руководства, сообщил РИА Новости юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов. "Сотрудник, выполняющий обязанности выше своей должности, может требовать доплату", - сказал Кузнецов. Эксперт пояснил, что при отказе работодателя выплатить доплату ее можно взыскать через суд, подтвердив факт переработки. Для этого стоит заранее собрать необходимые доказательства: внутреннюю переписку, акты отдела технического контроля, свидетельские показания. Кузнецов также отметил, что закон не устанавливает фиксированную сумму доплаты, однако работодателю не стоит ограничиваться символическими выплатами. Размер вознаграждения может быть фиксированным или в процентах от оклада. Эксперт подчеркнул, что работник при этом вправе отказаться от работы, не предусмотренной трудовым договором, без риска дисциплинарных санкций. По словам юриста, если дополнительные обязанности выполняются по собственной инициативе работника без указаний начальства, доплата, как правило, не положена.​
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала