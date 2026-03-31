На Западе пришли в ярость после дерзкого заявления Каллас о России

2026-03-31T14:31+0300

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X резко высказались о заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, прибывшей в Киев, о поддержке Украины и о намерении привлечь Россию к ответственности за якобы совершенные преступления. "Прокси-война против России полностью провалилась. Полтора миллиона украинцев погибло, а вы тут все настаиваете на еще большем количестве жертв. Вас всех следует арестовать за преступления против человечности", — возмущается @gs5139668."Вся брюссельская мафия должна просто переехать на Украину", — отметил @Pamy55600441."Кая Каллас приехала, чтобы поддержать коррупцию и беззаконие на Украине", — подчеркнул @WendenGall."Вы взяли с собой достаточно денег для этого предателя Зеленского?" — задался вопросом @Marcelh1303."Провальный проект и потраченные впустую деньги налогоплательщиков на вашу глупую фантазию о победе над Россией", — высказался @realestmilky."Как же вы туда попали, если Россия наносит удары по мирному населению, и на Украине так опасно?" — съязвил @GabeZZOZZ.Каллас приехала в Киев во вторник, чтобы участвовать во встрече министров иностранных дел стран ЕС. Однако, как сообщила накануне газета Politico, только половина европейских глав МИД выразили готовность присутствовать на этом мероприятии. Предполагается, что визит министров приурочен к событиям в Буче 2022 года, и эта тема станет важной на обсуждении. Кроме того, по данным корреспондента РИА Новости, американское посольство в Киеве организует встречу для 50 человек с 31 марта по 3 апреля, предусмотрев, чтобы конференц-зал находился в подземном помещении на случай воздушной тревоги. В апреле 2022 года Киев опубликовал фото- и видеоматериалы, которые якобы доказывали преступления российских военных в городе Буча, расположенном в Киевской области. Однако Минобороны России назвало это провокацией со стороны украинских властей. В военном ведомстве подчеркнули, что в период контроля России над городом ни один его житель не подвергался насилию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к убийствам в Буче и призывает международных лидеров воздерживаться от необоснованных обвинений.

