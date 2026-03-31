На Западе пришли в ярость после дерзкого заявления Каллас о России
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X резко высказались о заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, прибывшей в Киев, о поддержке Украины и о намерении привлечь Россию к ответственности за якобы совершенные преступления.
"Прокси-война против России полностью провалилась. Полтора миллиона украинцев погибло, а вы тут все настаиваете на еще большем количестве жертв. Вас всех следует арестовать за преступления против человечности", — возмущается @gs5139668.
"Вся брюссельская мафия должна просто переехать на Украину", — отметил @Pamy55600441.
"Кая Каллас приехала, чтобы поддержать коррупцию и беззаконие на Украине", — подчеркнул @WendenGall.
"Вы взяли с собой достаточно денег для этого предателя Зеленского?" — задался вопросом @Marcelh1303.
"Провальный проект и потраченные впустую деньги налогоплательщиков на вашу глупую фантазию о победе над Россией", — высказался @realestmilky.
"Как же вы туда попали, если Россия наносит удары по мирному населению, и на Украине так опасно?" — съязвил @GabeZZOZZ.
Предполагается, что визит министров приурочен к событиям в Буче 2022 года, и эта тема станет важной на обсуждении. Кроме того, по данным корреспондента РИА Новости, американское посольство в Киеве организует встречу для 50 человек с 31 марта по 3 апреля, предусмотрев, чтобы конференц-зал находился в подземном помещении на случай воздушной тревоги.
В апреле 2022 года Киев опубликовал фото- и видеоматериалы, которые якобы доказывали преступления российских военных в городе Буча, расположенном в Киевской области. Однако Минобороны России назвало это провокацией со стороны украинских властей. В военном ведомстве подчеркнули, что в период контроля России над городом ни один его житель не подвергался насилию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к убийствам в Буче и призывает международных лидеров воздерживаться от необоснованных обвинений.