"Хороших новостей нет". Каллас устроила истерику в Киеве
"Хороших новостей нет". Каллас устроила истерику в Киеве - 31.03.2026, ПРАЙМ
"Хороших новостей нет". Каллас устроила истерику в Киеве
Глава евродипломатии Кая Каллас посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, пишет Telegram-канал... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T16:40+0300
2026-03-31T16:40+0300
2026-03-31T16:40+0300
финансы
мировая экономика
украина
киев
венгрия
петер сийярто
кая каллас
ес
мид
виктор орбан
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, пишет Telegram-канал "Политика Страны"."К сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей о том, что этот кредит будет выплачен", — заявила она.Во вторник украинский МИД сообщил, что Каллас и европейские министры иностранных дел прибыли в Киев.Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
украина
киев
венгрия
финансы, мировая экономика, украина, киев, венгрия, петер сийярто, кая каллас, ес, мид, виктор орбан
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Кая Каллас, ЕС, МИД, Виктор Орбан
"Хороших новостей нет". Каллас устроила истерику в Киеве
Каллас заявила, что у нее нет хороших новостей по кредиту на €90 млрд Киеву