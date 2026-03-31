"Хороших новостей нет". Каллас устроила истерику в Киеве - 31.03.2026, ПРАЙМ
"Хороших новостей нет". Каллас устроила истерику в Киеве
Глава евродипломатии Кая Каллас посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, пишет Telegram-канал... | 31.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, пишет Telegram-канал "Политика Страны"."К сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей о том, что этот кредит будет выплачен", — заявила она.Во вторник украинский МИД сообщил, что Каллас и европейские министры иностранных дел прибыли в Киев.Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Хороших новостей нет". Каллас устроила истерику в Киеве

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, пишет Telegram-канал "Политика Страны".
"К сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей о том, что этот кредит будет выплачен", — заявила она.
Во вторник украинский МИД сообщил, что Каллас и европейские министры иностранных дел прибыли в Киев.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
