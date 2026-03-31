Хуснуллин рассказал об основном канале доставке грузов в Крым
Сухопутный коридор в Крым через новые регионы сегодня стал основным каналом доставки грузов на полуостров, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 31.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сухопутный коридор в Крым через новые регионы сегодня стал основным каналом доставки грузов на полуостров, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Во вторник Хуснуллин представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доклад о ходе работ, которые выполняются в рамках утвержденного в 2025 году шестилетнего плана дорожного строительства. "Сегодня сухопутный коридор в Крым через воссоединённые регионы — это основной канал доставки грузов на полуостров", - подчеркнул он. Сухопутный коридор в Крым проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР вдоль побережья Азовского моря по маршруту Таганрог - Новоазовск - Мариуполь - Бердянск - Мелитополь - Джанкой.
