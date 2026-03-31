https://1prime.ru/20260331/khusnullin-868778853.html

Хуснуллин рассказал об основном канале доставке грузов в Крым

2026-03-31T11:30+0300

бизнес

россия

крым

рф

запорожская область

марат хуснуллин

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866107115_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_d1538b15d9ab4664815782acf6123f9f.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сухопутный коридор в Крым через новые регионы сегодня стал основным каналом доставки грузов на полуостров, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Во вторник Хуснуллин представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доклад о ходе работ, которые выполняются в рамках утвержденного в 2025 году шестилетнего плана дорожного строительства. "Сегодня сухопутный коридор в Крым через воссоединённые регионы — это основной канал доставки грузов на полуостров", - подчеркнул он. Сухопутный коридор в Крым проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР вдоль побережья Азовского моря по маршруту Таганрог - Новоазовск - Мариуполь - Бердянск - Мелитополь - Джанкой.

крым

рф

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

