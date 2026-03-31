Колунов предложил расширить список патриотических песен в школе

2026-03-31T03:42+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Перечень патриотических песен современных исполнителей в школьной программе будет дополнен, соответствующая работа будет продолжена при участии экспертов и родительского сообщества, сообщил РИА Новости автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий напомнил, что с 1 сентября 2025 года во всех школах России на уроках музыки дети с первого по восьмой классы изучают песенник патриотических песен современных исполнителей, в который вошло 37 песен. По его словам, песенник уже доказал свою востребованность и важность. "Учащиеся, их родители и учительское сообщество говорят, что нововведения в программу сделали музыку как школьный урок еще интереснее и современнее. Много вопросов поступает по поводу актуализации песенника, работы по его дополнению. Отвечаю - работу по актуализации мы вместе с экспертным и родительским сообществами будем продолжать", - сказал Колунов. Депутат подчеркнул, что расширение песенника призвано решить две задачи: укрепить патриотическое воспитание подрастающего поколения и стимулировать интерес к изучению произведений отечественных авторов и исполнителей. "В текущих реалиях патриотическое воспитание становится одним из важнейших направлений работы образовательных организаций. На сегодняшний день около 10 миллионов детишек учится в первом-восьмом классах, и до них через школу мы сможем дотянуться патриотической песней. Это можно и нужно делать. Дети должны любить свою Родину, любить ее природу, ее традиции, уважать ее героев - обо всём этом и поется в патриотических песнях", - заключил он. Ранее Колунов выступил с инициативой создать список патриотических песен для школьников, дальнейшая работа по разработке списка велась в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В частности, в перечень были включены песни "Моя Россия" Ярослава Дронова (Shaman), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" и "Флаг моего государства" Дениса Майданова, композиции группы "Любэ", в том числе "Многая лета русской земле", "А река течет" и "Конь" и другие.

