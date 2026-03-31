Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Колунов предложил расширить список патриотических песен в школе - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/koluny-868770775.html
Колунов предложил расширить список патриотических песен в школе
Перечень патриотических песен современных исполнителей в школьной программе будет дополнен, соответствующая работа будет продолжена при участии экспертов и... | 31.03.2026, ПРАЙМ
общество
россия
бизнес
рф
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868770775.jpg?1774917770
03:42 31.03.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Перечень патриотических песен современных исполнителей в школьной программе будет дополнен, соответствующая работа будет продолжена при участии экспертов и родительского сообщества, сообщил РИА Новости автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что с 1 сентября 2025 года во всех школах России на уроках музыки дети с первого по восьмой классы изучают песенник патриотических песен современных исполнителей, в который вошло 37 песен. По его словам, песенник уже доказал свою востребованность и важность.
"Учащиеся, их родители и учительское сообщество говорят, что нововведения в программу сделали музыку как школьный урок еще интереснее и современнее. Много вопросов поступает по поводу актуализации песенника, работы по его дополнению. Отвечаю - работу по актуализации мы вместе с экспертным и родительским сообществами будем продолжать", - сказал Колунов.
Депутат подчеркнул, что расширение песенника призвано решить две задачи: укрепить патриотическое воспитание подрастающего поколения и стимулировать интерес к изучению произведений отечественных авторов и исполнителей.
"В текущих реалиях патриотическое воспитание становится одним из важнейших направлений работы образовательных организаций. На сегодняшний день около 10 миллионов детишек учится в первом-восьмом классах, и до них через школу мы сможем дотянуться патриотической песней. Это можно и нужно делать. Дети должны любить свою Родину, любить ее природу, ее традиции, уважать ее героев - обо всём этом и поется в патриотических песнях", - заключил он.
Ранее Колунов выступил с инициативой создать список патриотических песен для школьников, дальнейшая работа по разработке списка велась в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В частности, в перечень были включены песни "Моя Россия" Ярослава Дронова (Shaman), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" и "Флаг моего государства" Дениса Майданова, композиции группы "Любэ", в том числе "Многая лета русской земле", "А река течет" и "Конь" и другие.
 
ОбществоРОССИЯБизнесРФВладимир ПутинГосдума
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала