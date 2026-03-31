https://1prime.ru/20260331/kontrafakt-868777390.html
Мантуров рассказал о снижении объема контрафакта в России
2026-03-31T10:40+0300
россия
бизнес
рф
денис мантуров
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173349_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_f161a84fd6c41d6204b4badb4593c87c.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. РФ удалось существенно удалось снизить объемы контрафакта, в сегменте товаров массового потребительского спроса его доля упала ниже 10%, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Невзирая на разрешение параллельного импорта и перестройку логистики, нам удалось существенно потеснить объемы контрафакта и фальсификата. Средняя доля незаконного оборота по товарам массового потребительского спроса снизилась за последние пять лет с 17% до уровня ниже 10%", - сказал Мантуров на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.Мантуров отметил, что за прошедшие 5 лет большая работа проведена также по донастройке правовых и надзорных механизмов борьбы с теневым рынком. В частности, это касается ужесточения административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и упрощения изъятия опасной продукции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173349_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_91e95909a922d5a17d63dc3dbd713241.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мантуров: доля контрафакта в сегменте товаров массового спроса упала ниже 10%