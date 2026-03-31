Мантуров рассказал о снижении объема контрафакта в России

РФ удалось существенно удалось снизить объемы контрафакта, в сегменте товаров массового потребительского спроса его доля упала ниже 10%, сообщил вице-премьер РФ

2026-03-31T10:40+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. РФ удалось существенно удалось снизить объемы контрафакта, в сегменте товаров массового потребительского спроса его доля упала ниже 10%, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Невзирая на разрешение параллельного импорта и перестройку логистики, нам удалось существенно потеснить объемы контрафакта и фальсификата. Средняя доля незаконного оборота по товарам массового потребительского спроса снизилась за последние пять лет с 17% до уровня ниже 10%", - сказал Мантуров на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.Мантуров отметил, что за прошедшие 5 лет большая работа проведена также по донастройке правовых и надзорных механизмов борьбы с теневым рынком. В частности, это касается ужесточения административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и упрощения изъятия опасной продукции.

