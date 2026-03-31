Мантуров рассказал о снижении объема контрафакта в России - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/kontrafakt-868777390.html
2026-03-31T10:40+0300
2026-03-31T11:16+0300
россия
бизнес
рф
денис мантуров
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173349_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_f161a84fd6c41d6204b4badb4593c87c.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173349_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_91e95909a922d5a17d63dc3dbd713241.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мантуров: доля контрафакта в сегменте товаров массового спроса упала ниже 10%

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабота мобильной таможенной группы
Работа мобильной таможенной группы - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Работа мобильной таможенной группы. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. РФ удалось существенно удалось снизить объемы контрафакта, в сегменте товаров массового потребительского спроса его доля упала ниже 10%, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Невзирая на разрешение параллельного импорта и перестройку логистики, нам удалось существенно потеснить объемы контрафакта и фальсификата. Средняя доля незаконного оборота по товарам массового потребительского спроса снизилась за последние пять лет с 17% до уровня ниже 10%", - сказал Мантуров на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Мантуров отметил, что за прошедшие 5 лет большая работа проведена также по донастройке правовых и надзорных механизмов борьбы с теневым рынком. В частности, это касается ужесточения административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и упрощения изъятия опасной продукции.
РОССИЯБизнесРФДенис МантуровМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала