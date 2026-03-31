Никитин: роботы-доставщики постепенно заменят обычных курьеров

Роботы-доставщики постепенно смогут полностью заменить обычных курьеров, сказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.

2026-03-31T04:46+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Роботы-доставщики постепенно смогут полностью заменить обычных курьеров, сказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. Развитие технологий и цифровизация значатся в повестке Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), который скоро стартует в Санкт-Петербурге. Ранее Никитин высказал мнение, что роверы массово появятся в столицах регионов России в 2026-2027 годах, а дроны, доставляющие пиццу вместо курьеров, станут обыденностью через три-четыре года. "Постепенно, да", - ответил глава Минтранса в преддверии форума на вопрос, смогут ли роботы-доставщики совсем заменить курьеров. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые и состоится 1-3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.

