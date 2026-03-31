Суд в Москве прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек

2026-03-31T13:36+0300

МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил инициированное налоговой инспекцией дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в связи с погашением ее задолженности по налогам, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Прекратить производство", - приводится в карточке дела результат его рассмотрения. Представители заявителя по делу о банкротстве – управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Кировской области – и должника на заседание во вторник не пришли. Представитель Лерчек Максим Курносов на заседании 17 марта передал суду документ о перечислении 176 миллионов рублей на налоговый счет Чекалиной и заявил об отсутствии у нее долга по налогам. Суд тогда объявил перерыв в слушаниях, чтобы налоговый орган смог убедиться в поступлении средств. Как ранее уточнил Курносов, деньги были перечислены 16 марта. Судья Дина Кузнецова, изучив документ, сообщила, что некое физическое лицо внесло деньги на расчетный счет Чекалиной. После заседания представитель Лерчек не сказал, кто именно перечислил деньги. На момент подачи заявления о банкротстве в феврале, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, у Лерчек была задолженность перед налоговой в размере около 173 миллионов рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов было заблокировано. В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил его до выздоровления Чекалиной. Также суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения. Кроме того, Лерчек разрешили пользоваться сайтами медицинских и дошкольных образовательных учреждений, совершать звонки для общения с контролирующим органом, судом, адвокатами, а также в экстренные службы.

