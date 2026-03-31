Россия обладает колоссальным логистическим потенциалом, заявил Путин

Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин. | 31.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник принимает участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи."Хотел бы еще раз подчеркнуть: Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом", - сказал Путин в ходе выступления.Он добавил, что с учетом коренных перемен в мировой экономике Россия обязана максимально эффективно использовать этот потенциал для того, чтобы диверсифицировать глобальные логистические потоки, предложить новые, более безопасные, надежные и выгодные маршруты.

