Маркировка в России охватывает 34 товарные группы, заявил Мантуров
Маркировка в России сейчас охватывает 34 товарные группы, еще 15 проходят эксперимент, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 31.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Маркировка в России сейчас охватывает 34 товарные группы, еще 15 проходят эксперимент, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Активное развитие получил институт маркировки, которая сегодня охватывает уже 34 товарные группы, и еще 15 проходят эксперимент", - сказал Мантуров на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Благодаря функционалу системы маркировки на кассах реализован механизм автоматического пресечения продаж нелегальной продукции, отметил Мантуров. По его словам, схожий подход в ближайшей перспективе поможет заблокировать поставки небезопасных продуктов в социальные учреждения. В начале октября 2025 года Мантуров сообщил, что государство и бизнес получили около 2 триллионов рублей от обеления экономики и высвобождения спроса в результате внедрения системы маркировки товаров.
Мантуров: маркировка охватывает 34 товарные группы, еще 15 проходят эксперимент
