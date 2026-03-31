Маркировка в России охватывает 34 товарные группы, заявил Мантуров

Маркировка в России сейчас охватывает 34 товарные группы, еще 15 проходят эксперимент, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

2026-03-31T11:05+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Маркировка в России сейчас охватывает 34 товарные группы, еще 15 проходят эксперимент, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Активное развитие получил институт маркировки, которая сегодня охватывает уже 34 товарные группы, и еще 15 проходят эксперимент", - сказал Мантуров на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Благодаря функционалу системы маркировки на кассах реализован механизм автоматического пресечения продаж нелегальной продукции, отметил Мантуров. По его словам, схожий подход в ближайшей перспективе поможет заблокировать поставки небезопасных продуктов в социальные учреждения. В начале октября 2025 года Мантуров сообщил, что государство и бизнес получили около 2 триллионов рублей от обеления экономики и высвобождения спроса в результате внедрения системы маркировки товаров.

