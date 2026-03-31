Чистый убыток "Мечела" по РСБУ по итогам года составил 10,41 млрд рублей

2026-03-31T22:18+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела" по РСБУ по результатам прошлого года составил 10,41 миллиарда рублей против 9,89 миллиарда рублей в 2024 году, следует из отчета компании. Выручка уменьшилась почти вдвое, до 18,19 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 5,8%, составив 18,05 миллиарда рублей. Прибыль от продаж осталась практически на уровне прошлого года в размере 15,48 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2025 года снизились до 231,65 миллиарда рублей с 241,62 миллиарда рублей на конец 2024 года, а краткосрочные обязательства чуть выросли - до 8,59 миллиарда рублей с 8,565 миллиарда. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.

