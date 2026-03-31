Россиян предупредили о схеме мошенников с поддельными чатами ЖКХ

2026-03-31T03:03+0300

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В России фиксируется резкий всплеск мошеннических действий, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Пользуясь обеспокоенностью граждан ростом тарифов и началом сезона поверок приборов учета, злоумышленники вовлекают людей в преступные схемы под видом коммунальных служб. О том, как распознать обман и не стать жертвой, агентству “Прайм” рассказал Никита Новиков, эксперт по кибербезопасности Angara SecurityВесной 2026 года особую популярность набирают схемы с созданием поддельных чатов для "сверки данных" и "плановой поверки счетчиков". Злоумышленники тщательно подстраиваются под сезонные реалии и официальную повестку. От имени сервисных компаний, руководителей ЖСК и ТСЖ граждан добавляют в якобы групповые чаты соседей для определения даты обхода."В таких группах имитируется бурная активность: "участники" (боты или сами мошенники) передают друг другу коды, обсуждают тарифы, а затем к диалогу принудительно подключают реального пользователя. Ему угрожают финансовыми санкциями — переводом на общедомовой тариф, лишением льгот или начислением платежей с повышенным коэффициентом, если он немедленно не подтвердит данные и не пришлет код из СМС”, - предупредил Новиков.Если в мессенджере или соцсети вас включили в чат с названиями "Периодическая инспекция приборов учета", "Коммунальная служба" или к вам обратились от имени энергосбытовой компании или главы ТСЖ, не переходите по ссылкам и не передавайте коды из СМС, призывает он. Таким образом мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам и персональным данным. Лучшее решение — немедленно выйти из такого чата и заблокировать его.Важно помнить: управляющие компании, коммунальные и сервисные службы никогда не добавляют жителей в подобные чаты принудительно, не уточняют информацию через мессенджеры и не просят присылать коды подтверждения. Всю достоверную информацию о тарифах, льготах, сроках поверки приборов учета можно получить только через официальные каналы: региональные порталы Госуслуг, личные кабинеты на сайтах управляющих и ресурсоснабжающих компаний, а также при личном посещении офисов этих организаций, заключил эксперт.

