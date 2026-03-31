Мошенники начали предлагать ускоренное получение загранпаспорта
2026-03-31T10:56+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам услуги по ускоренному получению загранпаспорта за три дня, а затем похищать данные документов и деньги, сообщает прокуратура Подмосковья. "Злоумышленники стали предлагать услуги по ускоренному получению загранпаспорта… Как действуют злоумышленники: просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату; обещают оформить паспорт за три дня без очереди, гарантируют получение визы в любую страну", - говорится в материалах в официальном канале ведомства на платформе Max. Отмечается, что затем аферисты используют документы жертвы для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, а также проводят незаконные транзакции, включая хищение и вывод украденных денег. Правоохранители напомнили, что госорганы не звонят через мессенджеры и не запрашивают таким образом персональные данные. В прокуратуре посоветовали при поступлении подозрительного звонка или СМС звонить в полицию.
https://1prime.ru/20260329/moshenniki-868727635.html
Россиянам рассказали, как ИИ борется с телефонными мошенниками