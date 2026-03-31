Мошенники начали предлагать ускоренное получение загранпаспорта - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260331/moshenniki-868777523.html
Мошенники начали предлагать ускоренное получение загранпаспорта
Мошенники начали предлагать ускоренное получение загранпаспорта - 31.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали предлагать ускоренное получение загранпаспорта
Мошенники начали предлагать россиянам услуги по ускоренному получению загранпаспорта за три дня, а затем похищать данные документов и деньги, сообщает... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T10:56+0300
2026-03-31T10:56+0300
мошенничество
общество
россия
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/74/842297402_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_07545e743679a2170baa0a5f7ff2fbb9.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам услуги по ускоренному получению загранпаспорта за три дня, а затем похищать данные документов и деньги, сообщает прокуратура Подмосковья. "Злоумышленники стали предлагать услуги по ускоренному получению загранпаспорта… Как действуют злоумышленники: просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату; обещают оформить паспорт за три дня без очереди, гарантируют получение визы в любую страну", - говорится в материалах в официальном канале ведомства на платформе Max. Отмечается, что затем аферисты используют документы жертвы для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, а также проводят незаконные транзакции, включая хищение и вывод украденных денег. Правоохранители напомнили, что госорганы не звонят через мессенджеры и не запрашивают таким образом персональные данные. В прокуратуре посоветовали при поступлении подозрительного звонка или СМС звонить в полицию.
https://1prime.ru/20260329/moshenniki-868727635.html
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/74/842297402_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_34c39f37fac362b86cbfe5efcb2525b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, московская область
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, Московская область
10:56 31.03.2026
 
Мошенники начали предлагать ускоренное получение загранпаспорта

Мошенники стали предлагать россиянам получение загранпаспорта за три дня

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Заграничный паспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам услуги по ускоренному получению загранпаспорта за три дня, а затем похищать данные документов и деньги, сообщает прокуратура Подмосковья.
"Злоумышленники стали предлагать услуги по ускоренному получению загранпаспорта… Как действуют злоумышленники: просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату; обещают оформить паспорт за три дня без очереди, гарантируют получение визы в любую страну", - говорится в материалах в официальном канале ведомства на платформе Max.
Отмечается, что затем аферисты используют документы жертвы для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, а также проводят незаконные транзакции, включая хищение и вывод украденных денег.
Правоохранители напомнили, что госорганы не звонят через мессенджеры и не запрашивают таким образом персональные данные. В прокуратуре посоветовали при поступлении подозрительного звонка или СМС звонить в полицию.
МошенничествоОбществоРОССИЯМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала