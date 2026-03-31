Самолет, летевший из Москвы на Сахалин, перенаправлен во Владивосток

Самолет, летевший из Москвы на Сахалин, по метеоусловиям перенаправлен на запасной аэродром во Владивостоке, сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска. | 31.03.2026, ПРАЙМ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар - ПРАЙМ. Самолет, летевший из Москвы на Сахалин, по метеоусловиям перенаправлен на запасной аэродром во Владивостоке, сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска. "Самолет, выполняющий рейс SU-1744 по направлению Москва - Южно-Сахалинск, находится в зоне ожидания из-за тумана в островной столице... Борт SU-1744 ушел на запасной аэродром во Владивосток", - говорится в сообщении авиагавани. Там уточнили, что видимость на ВПП сейчас составляет около 200 метров. Ранее сообщалось, что рейс из Новосибирска на Сахалин был из-за тумана перенаправлен на запасной аэродром в Хабаровск. По информации пресс-службы авиапредприятия, на аэродроме введена процедура ограниченной видимости из-за тумана.

