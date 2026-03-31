Самолет, летевший из Москвы на Сахалин, перенаправлен во Владивосток - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/moskva-868770112.html
Самолет, летевший из Москвы на Сахалин, перенаправлен во Владивосток
Самолет, летевший из Москвы на Сахалин, по метеоусловиям перенаправлен на запасной аэродром во Владивостоке, сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T02:39+0300
бизнес
россия
москва
сахалин
южно-сахалинск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868770112.jpg?1774913961
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар - ПРАЙМ. Самолет, летевший из Москвы на Сахалин, по метеоусловиям перенаправлен на запасной аэродром во Владивостоке, сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска.
"Самолет, выполняющий рейс SU-1744 по направлению Москва - Южно-Сахалинск, находится в зоне ожидания из-за тумана в островной столице... Борт SU-1744 ушел на запасной аэродром во Владивосток", - говорится в сообщении авиагавани.
Там уточнили, что видимость на ВПП сейчас составляет около 200 метров.
Ранее сообщалось, что рейс из Новосибирска на Сахалин был из-за тумана перенаправлен на запасной аэродром в Хабаровск. По информации пресс-службы авиапредприятия, на аэродроме введена процедура ограниченной видимости из-за тумана.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала