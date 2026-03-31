МТС не располагает информацией о планах ввести плату за VPN

МТС заявила РИА Новости, что не располагает информацией о планах ввести плату за использование VPN-сервисов. | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T00:01+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. МТС заявила РИА Новости, что не располагает информацией о планах ввести плату за использование VPN-сервисов. Ранее в понедельник Forbes написал о таких планах властей со ссылкой на источники. По данным издания, речь идет о случаях использования более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. "Мы не располагаем информацией о планах ввести плату за использование VPN. МТС не вводила никаких ограничений", - заявили в компании.

