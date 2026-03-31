https://1prime.ru/20260331/mvd-868776302.html

МВД рассказало, как защитить смартфон от злоумышленников

2026-03-31T09:53+0300

мошенничество

технологии

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_c387d498dbaa59c53d267ad2e2b8f5a6.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мошенники маскируют вредоносные программы под безобидные сервисы, игры и обновления, поэтому, чтобы не предоставить им доступ к устройству, перед использованием стоит выполнить несколько проверок, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники маскируют вредоносные программы под безобидные сервисы, игры, обновления и полезные утилиты. Чтобы не предоставить злоумышленникам доступ к вашему устройству, перед использованием стоит выполнить несколько простых проверок", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что нужно скачивать приложения только из официальных магазинов, а ссылки из мессенджеров, сторонние сайты и APK-файлы всегда требуют повышенной осторожности. Правоохранители подчеркивают, если программу предлагают установить "срочно" или в обход официального магазина, от такой установки лучше отказаться. Также перед скачиванием нужно проверять, кто является разработчиком приложения - у добросовестного разработчика обычно есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. В ведомстве отмечают, если профиль создан недавно, выглядит пустым или вызывает сомнения, это серьёзный повод насторожиться. "Оцените название, описание и внешний вид страницы приложения. Ошибки в названии, некачественные скриншоты, странный перевод и несоответствие фирменному стилю могут указывать на подделку. Даже мелкие несостыковки в оформлении нередко оказываются важным сигналом", - отмечается в сообщении. Кроме того, как отметили правоохранители, не стоит доверять отзывам без проверки, так как высокая оценка не означает, что приложение безопасно. Если отзывы однотипные, опубликованы массово в один день и не содержат конкретики, они могут быть накручены. Также нужно проверять информацию о приложении через поиск - перед установкой нужно ввести его название вместе со словами "мошенничество", "фишинг" или "отзывы", что поможет быстро понять, не жаловались ли уже пользователи на кражу данных или подозрительное поведение программы. "Посмотрите, какие разрешения запрашивает приложение. Нужно оценить, действительно ли доступ к этим функциям необходим для его работы. Особенно опасно, если калькулятор, игра или другой простой сервис просит доступ к SMS, звонкам, функциям администратора или сервисам доступности", - добавили в ведомстве. Правоохранители рекомендуют, если приложение вызывает хотя бы малейшие сомнения, от установки лучше отказаться до дополнительной проверки.

https://1prime.ru/20260329/moshenniki-868727635.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

технологии, мвд