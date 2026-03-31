Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД рассказало, как защитить смартфон от злоумышленников - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260331/mvd-868776302.html
МВД рассказало, как защитить смартфон от злоумышленников
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_c387d498dbaa59c53d267ad2e2b8f5a6.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_175:0:2020:1384_1920x0_80_0_0_a14562d91e506c9408548b04252dd13e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
МВД рассказало, как защитить смартфон от злоумышленников

МВД: хакеры маскируют вредоносные программы под безобидные сервисы и обновления

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мошенники маскируют вредоносные программы под безобидные сервисы, игры и обновления, поэтому, чтобы не предоставить им доступ к устройству, перед использованием стоит выполнить несколько проверок, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники маскируют вредоносные программы под безобидные сервисы, игры, обновления и полезные утилиты. Чтобы не предоставить злоумышленникам доступ к вашему устройству, перед использованием стоит выполнить несколько простых проверок", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что нужно скачивать приложения только из официальных магазинов, а ссылки из мессенджеров, сторонние сайты и APK-файлы всегда требуют повышенной осторожности. Правоохранители подчеркивают, если программу предлагают установить "срочно" или в обход официального магазина, от такой установки лучше отказаться.
Также перед скачиванием нужно проверять, кто является разработчиком приложения - у добросовестного разработчика обычно есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. В ведомстве отмечают, если профиль создан недавно, выглядит пустым или вызывает сомнения, это серьёзный повод насторожиться.
"Оцените название, описание и внешний вид страницы приложения. Ошибки в названии, некачественные скриншоты, странный перевод и несоответствие фирменному стилю могут указывать на подделку. Даже мелкие несостыковки в оформлении нередко оказываются важным сигналом", - отмечается в сообщении.
Кроме того, как отметили правоохранители, не стоит доверять отзывам без проверки, так как высокая оценка не означает, что приложение безопасно. Если отзывы однотипные, опубликованы массово в один день и не содержат конкретики, они могут быть накручены.
Также нужно проверять информацию о приложении через поиск - перед установкой нужно ввести его название вместе со словами "мошенничество", "фишинг" или "отзывы", что поможет быстро понять, не жаловались ли уже пользователи на кражу данных или подозрительное поведение программы.
"Посмотрите, какие разрешения запрашивает приложение. Нужно оценить, действительно ли доступ к этим функциям необходим для его работы. Особенно опасно, если калькулятор, игра или другой простой сервис просит доступ к SMS, звонкам, функциям администратора или сервисам доступности", - добавили в ведомстве.
Правоохранители рекомендуют, если приложение вызывает хотя бы малейшие сомнения, от установки лучше отказаться до дополнительной проверки.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала