Налоговики проверили российскую компанию комика Сабурова

Налоговики проверили российскую компанию комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, выяснило РИА Новости по данным... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T05:16+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Налоговики проверили российскую компанию комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, выяснило РИА Новости по данным "Контур.Фокуса". В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на полвека. В апреле прошлого года он зарегистрировал компанию, которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также может распространять их. Налоговые органы провели эту компанию 25 марта. По их данным, у компании отсутствуют признаки деловой активности, а адрес юрлица признан недостоверным.

