В НАПКА назвали причину технической просрочки по кредитам - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/napka-868769762.html
В НАПКА назвали причину технической просрочки по кредитам
Россияне чаще всего допускают технические просрочки из-за сбоя перевода или "забывчивости", рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T02:06+0300
2026-03-31T02:16+0300
финансы
россия
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868769762.jpg?1774912581
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россияне чаще всего допускают технические просрочки из-за сбоя перевода или "забывчивости", рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "Техническая просрочка - это не внесение платежа в срок один-два дня после указанного в договоре. Однако мы понимаем, что подобная просрочка имеет место быть, но в 90% случаях причиной является сбой перевода или забывчивость клиента", - рассказали там. Отмечается, что финансовые сложности занимают минимальную долю в разрезе технической просрочки, поскольку для решения финансовых проблем клиенту требуется минимум один-три месяца, а не один-два дня. "Как правило, в случае пропуска платежа на один-два дня кредитор готов пойти на уступки и не вводить штрафные санкции, однако это возможно в том случае, если клиент выполняет свои обязательства и если подобный пропуск платежа носит единичный характер", - заключили в ассоциации.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки
Финансы, РОССИЯ, Банки
02:06 31.03.2026 (обновлено: 02:16 31.03.2026)
 
В НАПКА назвали причину технической просрочки по кредитам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россияне чаще всего допускают технические просрочки из-за сбоя перевода или "забывчивости", рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Техническая просрочка - это не внесение платежа в срок один-два дня после указанного в договоре. Однако мы понимаем, что подобная просрочка имеет место быть, но в 90% случаях причиной является сбой перевода или забывчивость клиента", - рассказали там.
Отмечается, что финансовые сложности занимают минимальную долю в разрезе технической просрочки, поскольку для решения финансовых проблем клиенту требуется минимум один-три месяца, а не один-два дня.
"Как правило, в случае пропуска платежа на один-два дня кредитор готов пойти на уступки и не вводить штрафные санкции, однако это возможно в том случае, если клиент выполняет свои обязательства и если подобный пропуск платежа носит единичный характер", - заключили в ассоциации.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала