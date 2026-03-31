В НАПКА назвали причину технической просрочки по кредитам

2026-03-31T02:06+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россияне чаще всего допускают технические просрочки из-за сбоя перевода или "забывчивости", рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "Техническая просрочка - это не внесение платежа в срок один-два дня после указанного в договоре. Однако мы понимаем, что подобная просрочка имеет место быть, но в 90% случаях причиной является сбой перевода или забывчивость клиента", - рассказали там. Отмечается, что финансовые сложности занимают минимальную долю в разрезе технической просрочки, поскольку для решения финансовых проблем клиенту требуется минимум один-три месяца, а не один-два дня. "Как правило, в случае пропуска платежа на один-два дня кредитор готов пойти на уступки и не вводить штрафные санкции, однако это возможно в том случае, если клиент выполняет свои обязательства и если подобный пропуск платежа носит единичный характер", - заключили в ассоциации.

