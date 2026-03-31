"Все будет пересмотрено": Рубио вышел из себя из-за союзника США
2026-03-31T06:38+0300
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с телеканалом Al Jazeera заявил о необходимости пересмотра отношений Вашингтона с НАТО из-за позиции альянса по вопросу Ирана. "Все будет пересмотрено. Все это должно быть пересмотрено", — прокомментировал он отказ Испании предоставить свое воздушное пространство для военных действий против Ирана. Ранее газета El Pais написала, что Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции США против Ирана. В то же время отмечалось, что пролет или посадка таких самолетов будет разрешена в экстренных случаях. Рубио также выразил сомнения в пользе, которую Соединенные Штаты получают от членства в Организации Североатлантического договора. "Если НАТО — это только о том, что мы защищаем Европу, а нам отказывают в праве на базы, то это не очень хорошая конструкция. В ней сложно находиться и говорить о том, что это хорошо для Соединенных Штатов", — заметил госсекретарь. В начале марта испанские власти осудили военные действия США и Израиля против Ирана, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву.Американский лидер Дональд Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений.Также глава Белого дома согласился пересмотреть вопрос о военном присутствии Соединенных Штатов в Испании в связи с нежеланием Мадрида оказывать содействие военной операции Вашингтона в отношении Ирана.
Рубио заявил, что отношения США и НАТО будут пересмотрены из-за позиции альянса по Ирану