"Все будет пересмотрено": Рубио вышел из себя из-за союзника США - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/nato-868773079.html
"Все будет пересмотрено": Рубио вышел из себя из-за союзника США
в мире
иран
испания
сша
марко рубио
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:30:1864:1428_1920x0_80_0_0_a82eb03a31704076d43cf855fbe9e525.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:38 31.03.2026
 
© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с телеканалом Al Jazeera заявил о необходимости пересмотра отношений Вашингтона с НАТО из-за позиции альянса по вопросу Ирана.
"Все будет пересмотрено. Все это должно быть пересмотрено", — прокомментировал он отказ Испании предоставить свое воздушное пространство для военных действий против Ирана.
Ранее газета El Pais написала, что Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции США против Ирана. В то же время отмечалось, что пролет или посадка таких самолетов будет разрешена в экстренных случаях.
Рубио также выразил сомнения в пользе, которую Соединенные Штаты получают от членства в Организации Североатлантического договора.
"Если НАТО — это только о том, что мы защищаем Европу, а нам отказывают в праве на базы, то это не очень хорошая конструкция. В ней сложно находиться и говорить о том, что это хорошо для Соединенных Штатов", — заметил госсекретарь.
В начале марта испанские власти осудили военные действия США и Израиля против Ирана, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву.
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений.
Также глава Белого дома согласился пересмотреть вопрос о военном присутствии Соединенных Штатов в Испании в связи с нежеланием Мадрида оказывать содействие военной операции Вашингтона в отношении Ирана.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала