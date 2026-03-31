Никитин рассказал об интересе иностранных компаний к Севморпути

Никитин рассказал об интересе иностранных компаний к Севморпути - 31.03.2026, ПРАЙМ

Никитин рассказал об интересе иностранных компаний к Севморпути

Иностранные компании всё больше проявляют интерес к Северному морскому пути (СМП), прежде всего заинтересован в использовании такого маршрута Китай, также... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T03:36+0300

2026-03-31T03:36+0300

2026-03-31T03:36+0300

бизнес

россия

индия

китай

япония

денис мантуров

мтк "север-юг"

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Иностранные компании всё больше проявляют интерес к Северному морскому пути (СМП), прежде всего заинтересован в использовании такого маршрута Китай, также уделяют внимание СМП Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал в интервью РИА Новости глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Прежде всего Китай. Китайские компании перешли от тестовых рейсов к регулярным контейнерным перевозкам в Европу через СМП… Интерес проявляют также Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал министр. Никитин пояснил, что китайские компании активно наращивают свой арктический флот, Россия со своей стороны координирует логистические вопросы. По его словам, Индия тоже рассматривает СМП как перспективный маршрут для доставки грузов. "Мы готовы к углублению взаимодействия. В прошлом году с обеими странами были подписаны документы о подготовке профильных специалистов", - добавил министр. В ноябре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг". Так, СМП к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые и состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.

индия

китай

япония

бизнес, россия, индия, китай, япония, денис мантуров, мтк "север-юг"