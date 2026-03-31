Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин рассказал об интересе иностранных компаний к Севморпути - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/nikitin-868770670.html
Никитин рассказал об интересе иностранных компаний к Севморпути
Никитин рассказал об интересе иностранных компаний к Севморпути - 31.03.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал об интересе иностранных компаний к Севморпути
Иностранные компании всё больше проявляют интерес к Северному морскому пути (СМП), прежде всего заинтересован в использовании такого маршрута Китай, также... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T03:36+0300
2026-03-31T03:36+0300
бизнес
россия
индия
китай
япония
денис мантуров
мтк "север-юг"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868770670.jpg?1774917406
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Иностранные компании всё больше проявляют интерес к Северному морскому пути (СМП), прежде всего заинтересован в использовании такого маршрута Китай, также уделяют внимание СМП Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал в интервью РИА Новости глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Прежде всего Китай. Китайские компании перешли от тестовых рейсов к регулярным контейнерным перевозкам в Европу через СМП… Интерес проявляют также Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал министр. Никитин пояснил, что китайские компании активно наращивают свой арктический флот, Россия со своей стороны координирует логистические вопросы. По его словам, Индия тоже рассматривает СМП как перспективный маршрут для доставки грузов. "Мы готовы к углублению взаимодействия. В прошлом году с обеими странами были подписаны документы о подготовке профильных специалистов", - добавил министр. В ноябре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг". Так, СМП к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые и состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
индия
китай
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, индия, китай, япония, денис мантуров, мтк "север-юг"
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Денис Мантуров, МТК "Север-Юг"
03:36 31.03.2026
 
Никитин рассказал об интересе иностранных компаний к Севморпути

Глава Минтранса Никитин: иностранные компании всё больше интересуются Севморпутью

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Иностранные компании всё больше проявляют интерес к Северному морскому пути (СМП), прежде всего заинтересован в использовании такого маршрута Китай, также уделяют внимание СМП Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал в интервью РИА Новости глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Прежде всего Китай. Китайские компании перешли от тестовых рейсов к регулярным контейнерным перевозкам в Европу через СМП… Интерес проявляют также Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал министр.
Никитин пояснил, что китайские компании активно наращивают свой арктический флот, Россия со своей стороны координирует логистические вопросы. По его словам, Индия тоже рассматривает СМП как перспективный маршрут для доставки грузов.
"Мы готовы к углублению взаимодействия. В прошлом году с обеими странами были подписаны документы о подготовке профильных специалистов", - добавил министр.
В ноябре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг". Так, СМП к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые и состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
 
БизнесРОССИЯИНДИЯКИТАЙЯПОНИЯДенис МантуровМТК "Север-Юг"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала