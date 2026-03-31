Японский фондовый индекс Nikkei упал на 2,22%
2026-03-31T04:10+0300
ТОКИО, 31 мар - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов во вторник упал на 2,22% на фоне обеспокоенности среди инвесторов относительно ситуации вокруг Ирана, следует из данных торгов.
Так, на 09.30 по местному времени (03.30 мск) индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, рухнул на 1 150,27 пункта, до отметки в 50 735,58 пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по нефтяным скважинам, электростанциям и иранскому острову Харк в случае срыва мирной сделки с Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
