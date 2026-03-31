Опрос показал, какое число россияне считают счастливым - 31.03.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, какое число россияне считают счастливым
06:17 31.03.2026
 
Опрос показал, какое число россияне считают счастливым

"Национальная Лотерея": большинство россиян считают счастливым число 7

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Большинство россиян, выигравших от одного миллиона рублей в лотерею, считают счастливым число 7, также популярны числа 13 и 17, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Участники, выигравшие в играх от "Национальной Лотереи" от 1 миллиона рублей, счастливым числом чаще всего называют 7. Это выяснилось по итогам опроса, в котором приняли участие более 300 миллионеров лотерей бренда... По результатам исследования, число 7 выбрали около 27% респондентов, что с заметным отрывом опережает остальные варианты. Интересно, что это число заметно чаще называли мужчины, чем женщины", - сообщили в пресс-службе.
Следом по популярности расположились числа 13 и 17 - "их выбрали примерно по 10-12% опрошенных".
"Неоднозначное" число 13, несмотря на свою мистическую репутацию, оказалось одним из фаворитов. Для многих оно, наоборот, символизирует удачу, крупные выигрыши и личные достижения", - отметили в пресс-службе.
Затем идут числа 14, 8, 5 и 3, каждое из которых набрало в среднем от 5% до 8% голосов, добавили в компании.
"В 2023 году, согласно совместному исследованию "Национальной Лотереи" и холдинга "Ромир", почти 40% россиян назвали любимым числом 7. Тогда в топ-5 лидеров вошли также числа 5, 3, 8 и 9", - отметили в пресс-службе смену предпочтений россиян.
"Выбор любимого числа, как правило, связан не с рациональным расчетом, а с эмоциональной привязкой. Люди ориентируются на личный опыт, значимые даты и собственные ассоциации. Мы также видим, что эти предпочтения напрямую влияют на поведение участников: многие стремятся выбирать "свои" числа при составлении игровых комбинаций. Даже в условиях развития технологий россияне по-прежнему доверяют интуиции, а не математическому расчету, особенно когда речь идет об удаче", - заключили в пресс-службе.
 
