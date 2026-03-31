Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться оспой обезьян за границей
Россиянам во время заграничных поездок следует избегать контакта с грызунами и приматами, а также соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заболеть оспой... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T19:14+0300
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россиянам во время заграничных поездок следует избегать контакта с грызунами и приматами, а также соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заболеть оспой обезьян в эндемичных районах, рассказали журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Подмосковью. Ранее в пресс-службе Домодедовской больницы сообщили РИА Новости, что два пациента с оспой обезьян госпитализированы в медучреждение, они находятся в удовлетворительном состоянии. "Роспотребнадзор информирует, что во время заграничных поездок гражданам следует: избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами; тщательно соблюдать правила личной гигиены", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что заражение оспой обезьян возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека.
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть оспой обезьян в заграничных поездках
