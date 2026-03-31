Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться оспой обезьян за границей - 31.03.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться оспой обезьян за границей
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть оспой обезьян в заграничных поездках

© РИА Новости . Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" | Перейти в медиабанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россиянам во время заграничных поездок следует избегать контакта с грызунами и приматами, а также соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заболеть оспой обезьян в эндемичных районах, рассказали журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Подмосковью.
Ранее в пресс-службе Домодедовской больницы сообщили РИА Новости, что два пациента с оспой обезьян госпитализированы в медучреждение, они находятся в удовлетворительном состоянии.
"Роспотребнадзор информирует, что во время заграничных поездок гражданам следует: избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами; тщательно соблюдать правила личной гигиены", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что заражение оспой обезьян возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека.
В России разработали современные тесты для диагностики оспы обезьян
