Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться оспой обезьян за границей

Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться оспой обезьян за границей - 31.03.2026, ПРАЙМ

Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться оспой обезьян за границей

Россиянам во время заграничных поездок следует избегать контакта с грызунами и приматами, а также соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заболеть оспой... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T19:14+0300

2026-03-31T19:14+0300

2026-03-31T19:14+0300

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россиянам во время заграничных поездок следует избегать контакта с грызунами и приматами, а также соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заболеть оспой обезьян в эндемичных районах, рассказали журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Подмосковью. Ранее в пресс-службе Домодедовской больницы сообщили РИА Новости, что два пациента с оспой обезьян госпитализированы в медучреждение, они находятся в удовлетворительном состоянии. "Роспотребнадзор информирует, что во время заграничных поездок гражданам следует: избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами; тщательно соблюдать правила личной гигиены", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что заражение оспой обезьян возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, бизнес, московская область, роспотребнадзор, россия