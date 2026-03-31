В центре Петербурга подорожали парковки - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260331/parkovka-868792596.html
В центре Петербурга подорожали парковки
2026-03-31T21:32+0300
2026-03-31T21:32+0300
экономика
бизнес
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1f/868792444_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_a4d02ae21eb3cd1cee5c34d77f8618f2.jpg
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1f/868792444_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_aa8d5e2d6bf37f2d3adb7560cf9df9cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург
Экономика, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
21:32 31.03.2026
 
В центре Петербурга подорожали парковки

Плата за популярные парковочные места в центре Петербурга возросла до 200 рублей в час

© РИА Новости . Виталий БелоусовЗнаки платной парковки
Знаки платной парковки - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Знаки платной парковки. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Плата за пользующиеся высоким спросом парковочные места в центре Санкт-Петербурга возросла со 150 до 200 рублей в час, сообщил городской центр управления парковками.
"Стоимость размещения авто на пяти городских автостоянках, расположенных в Центральном районе Петербурга, теперь составляет 200 рублей в час для транспортных средств категорий A и B", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Новые условия действуют на стоянках на площади Островского, Лиговском проспекте, Греческой площади, Казанской площади и Конюшенной площади.
При этом изменение тарифа обусловлено высоким спросом на эти парковочные пространства, а также необходимостью приведения стоимости в соответствие с тарифами, установленными в прилегающей зоне платной парковки, отмечают в городском центре управления парковками.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала