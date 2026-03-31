https://1prime.ru/20260331/parkovka-868792596.html

В центре Петербурга подорожали парковки

Плата за пользующиеся высоким спросом парковочные места в центре Санкт-Петербурга возросла со 150 до 200 рублей в час, сообщил городской центр управления...

2026-03-31T21:32+0300

экономика

бизнес

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1f/868792444_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_a4d02ae21eb3cd1cee5c34d77f8618f2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Плата за пользующиеся высоким спросом парковочные места в центре Санкт-Петербурга возросла со 150 до 200 рублей в час, сообщил городской центр управления парковками. "Стоимость размещения авто на пяти городских автостоянках, расположенных в Центральном районе Петербурга, теперь составляет 200 рублей в час для транспортных средств категорий A и B", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Новые условия действуют на стоянках на площади Островского, Лиговском проспекте, Греческой площади, Казанской площади и Конюшенной площади. При этом изменение тарифа обусловлено высоким спросом на эти парковочные пространства, а также необходимостью приведения стоимости в соответствие с тарифами, установленными в прилегающей зоне платной парковки, отмечают в городском центре управления парковками.

https://1prime.ru/20260325/mintrans-868604865.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

