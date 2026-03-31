В центре Петербурга подорожали парковки
2026-03-31T21:32+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Плата за пользующиеся высоким спросом парковочные места в центре Санкт-Петербурга возросла со 150 до 200 рублей в час, сообщил городской центр управления парковками. "Стоимость размещения авто на пяти городских автостоянках, расположенных в Центральном районе Петербурга, теперь составляет 200 рублей в час для транспортных средств категорий A и B", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Новые условия действуют на стоянках на площади Островского, Лиговском проспекте, Греческой площади, Казанской площади и Конюшенной площади. При этом изменение тарифа обусловлено высоким спросом на эти парковочные пространства, а также необходимостью приведения стоимости в соответствие с тарифами, установленными в прилегающей зоне платной парковки, отмечают в городском центре управления парковками.
Минтранс проработает предложения о постоплате парковок