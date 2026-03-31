Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша отказалась предоставлять США свои системы ПРО Patriot - 31.03.2026, ПРАЙМ
Польша отказалась предоставлять США свои системы ПРО Patriot
Польша отказалась предоставлять США свои системы ПРО Patriot - 31.03.2026, ПРАЙМ
Польша отказалась предоставлять США свои системы ПРО Patriot
Польша не собирается предоставлять США свои системы ПРО Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T12:37+0300
2026-03-31T12:37+0300
мировая экономика
польша
сша
ближний восток
владимир путин
нато
ВАРШАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Польша не собирается предоставлять США свои системы ПРО Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Во вторник издание Rzeczpospolita сообщило, что США требуют от Польши перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей Patriot. "Наши батареи Patriot и их ракеты используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не изменилось, и мы не планируем их передислоцировать куда-либо!" - написал Косиняк-Камыш в соцсети Х. Глава МО добавил, что в США понимают польскую позицию. "Наши союзники знают и понимают, насколько важные миссии у нас есть здесь. Безопасность Польши - наш абсолютный приоритет", - написал министр. Слова главы минобороны подтвердил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик. "Польские Patriot остаются в Польше. У них есть свои задачи в стране: это защита Польши и восточного фланга НАТО", - написал замминистра в Х. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
польша
сша
ближний восток
мировая экономика, польша, сша, ближний восток, владимир путин, нато
Мировая экономика, ПОЛЬША, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин, НАТО
12:37 31.03.2026
 
Польша отказалась предоставлять США свои системы ПРО Patriot

Польша отказалась перебрасывать свои системы ПРО Patriot на Ближний Восток

Американский ракетный комплекс Patriot в Польше - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Польша не собирается предоставлять США свои системы ПРО Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Во вторник издание Rzeczpospolita сообщило, что США требуют от Польши перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей Patriot.
"Наши батареи Patriot и их ракеты используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не изменилось, и мы не планируем их передислоцировать куда-либо!" - написал Косиняк-Камыш в соцсети Х.
Глава МО добавил, что в США понимают польскую позицию.
"Наши союзники знают и понимают, насколько важные миссии у нас есть здесь. Безопасность Польши - наш абсолютный приоритет", - написал министр.
Слова главы минобороны подтвердил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
"Польские Patriot остаются в Польше. У них есть свои задачи в стране: это защита Польши и восточного фланга НАТО", - написал замминистра в Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Мировая экономикаПОЛЬШАСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир ПутинНАТО
 
 
