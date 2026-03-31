Российский рынок акций и рубль вырастут за апрель, считают аналитики
2026-03-31T20:31+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают рост российского рынка акций за апрель и укрепления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующий месяц на 0,85%, до 2800 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом опустится на 7 долларов и составит 100,8 долларов за баррель, курс евро на форексе снизится на 1 цент и составит 1,14 доллара, а цена золота упадет в пределах 50 долларов за тройскую унцию – до 4567 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за апрель снизится на 18 копеек и составит 11,56 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, опустится на 22 копейки, до 81,08 рубля, евро – на 1,94 рубля, до 91,5 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка ЦБ снова снизил ключевую ставку, но вероятность монетарной паузы повысилась, а это еще один фактор ухудшения биржевых настроений, комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций". Геополитика останется ключевым фактором для фондовых площадок, как во время конфликта, так и по его окончании, а восстановление запасов энергоносителей потребует продолжительного времени, что может удерживать высокими цены на нефть даже при нормализации обстановки, отметил Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Фондовые рынки свидетельствуют о резком ухудшении перспектив мировой экономики", - делится Валерий Вайсберг из ИК "Регион". По его словам, в этих условиях затягивание конфликта на Ближнем Востоке за пределы апреля приведет к исчерпанию буферов, созданных запасами российской и иранской нефти на море, на фоне сохраняющегося высокого автомобильного трафика в странах Азии. "В апреле российский фондовый рынок входит в фазу сочетания сразу нескольких сильных драйверов. С одной стороны, сохраняется поддержка от высоких цен на нефть, которые на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке держатся выше 100 долларов за баррель, а с другой стороны усиливается влияние дивидендного сезона и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики центрального Банка России", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. При этом волатильность может вырасти из-за внешнего фона и ослабления роли бюджетного правила, добавил он. "Российский рынок продолжит в апреле следить за геополитическими вводными, но в ближайший месяц фокус, вероятно, останется на Ближнем Востоке, а не на более близком для РФ конфликте. С одной стороны, высокие цены на сырье будут оказывать поддержку акциям экспортеров. С другой же стороны, Банк России уже подчеркнул, что в дальнейшем конфликт способен привести к глобальному усилению ценового давления",- считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "По нашим оценкам, на заседании Банка России в апреле ключевая ставка может снизиться на 50 базисных пунктов. Дальнейшее снижение ключевой ставки поддержит спрос на акции российских компаний, особенно на бумаги, которые наиболее чувствительны к уровню ставок на рынке (это отдельные представители финансового сектора, девелоперы, а также компании с существенным уровнем долга)",- анализирует Богдан Зварич из ПСБ. "В апреле инвесторы продолжат внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и ее влиянием на динамику цен на энергоресурсы. Внутренними драйверами выступят завершающийся сезон корпоративных отчетностей за 2025 год и свежие данные по инфляции (ИПЦ)",- поделился Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Эти макроэкономические показатели станут определяющими для решения Банка России по ключевой ставке на заседании 24 апреля, считает эксперт. Рубль поищет опору У рубля есть потенциал к умеренному укреплению, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "К концу апреля ряд экспортеров может начать продавать валютную выручку в большем объеме после того, как выросшие цены на сырье с временным лагом начнут сказываться на реальных потоках валюты. При этом важно, что сейчас эти притоки не будут компенсироваться покупками по бюджетному правилу – Минфин до июля приостановил эти операции. В этих условиях курс может закончить апрель чуть ниже 11,6 рубля за юань, с перспективой уйти еще ниже в мае-июне", - добавляет он. Курс останется в диапазоне 11,5–12 рублей за юань с возможным смещением к его нижней границе в конце апреля, рассчитывает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Снижение спроса на иностранную валюту в условиях пока еще слабой активности импортеров, а также пауза в операциях по бюджетному правилу будут способствовать стабильности курса национальной валюты. При этом ближе к концу апреля курс рубля поддержат продажи валюты со стороны экспортеров на фоне повышенных отчислений в бюджет из-за выплаты налога на дополнительный доход, а также поступления выручки от продажи нефти по выросшим ценам", - говорит он. В апреле-мае вероятен боковик и стабилизация рубля после падения начала весны на фоне роста экспортной выручки, а с приходом лета курсы могут опять сыграть вверх, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". На валютном рынке ожидается повышенная волатильность, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Доллар в апреле, вероятно, будет торговаться в диапазоне 80–86 рублей, юань ожидаем в диапазоне 11,0–11,8 рубля. Отсутствие операций по бюджетному правилу усиливает зависимость курса от текущего торгового баланса и потоков капитала, поэтому возможны более резкие движения внутри месяца", - поясняет он. Динамика индексов При сохранении позитивного фона индекс Мосбиржи может предпринять попытку закрепиться выше уровня 2900 пунктов, считает Вишневский. "В конце апреля, по нашим оценкам, фондовый рынок может оказаться в районе 2800 пунктов. При этом в первой половине апреля возможно отступление индекса Мосбиржи в район 2700 пунктов на фоне стабильного курса рубля, сохранения неустойчивой цены на нефть, а также неуверенности в том, что российские компании смогут в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынке энергоносителей", - рассказал Зварич. "По сути, индекс балансирует на грани среднесрочного восходящего тренда, и в апреле быкам предстоит отбиваться. Если 2800 пунктов отстоят, то двинут к 2950 пунктам, а к концу весны и круглые 3000 пунктов покажутся. Иначе – при закреплении под 2800 пунктов – стоит ждать маневра к 2700 пунктам, а вопрос движения к 3000 пунктов будет отложен на второе полугодие. Пока больше склоняемся к первому варианту", - считает Зельцер. "С технической точки зрения индекс Мосбиржи в марте, несмотря на обновление годового максимума, сохранил слабость и остается в плену долгосрочного нисходящего тренда как минимум при положении ниже сопротивления 2910 пунктов. Стабилизация ниже поддержки 2770 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика) укажет на повышенные риски возвращения к минимуму года 2674 пункта (также нижняя полоса Боллинджера)",- анализирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В то же время выше 2910 пунктов можно ожидать тестирования пика сентября 2025 года (2939 пунктов), а далее - августа аналогичного года (3014 пунктов), в зависимости от поступающих фундаментальных сигналов, заключила она. Индекс Мосбиржи вряд ли пока вернется выше 2900 пунктов, считает Григорьев. Индекс Мосбиржи в апреле, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700–2900 пунктов, заключил Чернов.
