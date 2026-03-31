https://1prime.ru/20260331/pugachev-868768596.html
Торговая марка Пугачевой истекает в этом году
Торговая марка Пугачевой истекает в этом году - 31.03.2026, ПРАЙМ
Торговая марка Пугачевой истекает в этом году
Покинувшая Россию певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, действующую в ряде стран мира, она охватывает широкий перечень товаров и услуг | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T01:02+0300
2026-03-31T01:02+0300
2026-03-31T01:44+0300
бизнес
узбекистан
армения
азербайджан
алла пугачева
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868768596.jpg?1774910656
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Покинувшая Россию певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, действующую в ряде стран мира, она охватывает широкий перечень товаров и услуг - от алкоголя до медобслуживания, однако истекает уже в октябре этого года, выяснил корреспондент РИА Новости. Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, торговая марка ALLA PUGACHOVA была зарегистрирована в 1996 году. Срок ее действия истекает 9 октября 2026 года. Марка действует в ряде стран, включая Узбекистан, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Болгарию, страны Бенилюкса, Белоруссию, Швейцарию, Китай, Кубу, Чехию, Германию, Испанию, Францию, Хорватию, Венгрию, Италию, Киргизию, КНДР, Казахстан, Латвию, Молдавию, Северную Македонию, Монголию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Таджикистан, Украину и Вьетнам. Как следует из регистрационных материалов, торговая марка охватывает широкий перечень товаров и услуг - от косметики и парфюмерии до одежды, ювелирных изделий и аксессуаров, а также продуктов питания и напитков, включая алкоголь. Кроме того, регистрация распространяется на сферу развлечений, включая организацию концертов, производство музыкального и видеоконтента, телерадиовещание, а также услуги в области образования, науки, медицины, гостиничного бизнеса и торговли. Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
узбекистан
армения
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, узбекистан, армения, азербайджан, алла пугачева
Бизнес, УЗБЕКИСТАН, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Алла Пугачева
Торговая марка Пугачевой истекает в этом году
Торговая марка Пугачевой, зарегистрированная в Мадриде, истекает в этом году
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Покинувшая Россию певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, действующую в ряде стран мира, она охватывает широкий перечень товаров и услуг - от алкоголя до медобслуживания, однако истекает уже в октябре этого года, выяснил корреспондент РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, торговая марка ALLA PUGACHOVA была зарегистрирована в 1996 году. Срок ее действия истекает 9 октября 2026 года.
Марка действует в ряде стран, включая Узбекистан, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Болгарию, страны Бенилюкса, Белоруссию, Швейцарию, Китай, Кубу, Чехию, Германию, Испанию, Францию, Хорватию, Венгрию, Италию, Киргизию, КНДР, Казахстан, Латвию, Молдавию, Северную Македонию, Монголию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Таджикистан, Украину и Вьетнам.
Как следует из регистрационных материалов, торговая марка охватывает широкий перечень товаров и услуг - от косметики и парфюмерии до одежды, ювелирных изделий и аксессуаров, а также продуктов питания и напитков, включая алкоголь.
Кроме того, регистрация распространяется на сферу развлечений, включая организацию концертов, производство музыкального и видеоконтента, телерадиовещание, а также услуги в области образования, науки, медицины, гостиничного бизнеса и торговли.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.