Торговая марка Пугачевой истекает в этом году

Торговая марка Пугачевой истекает в этом году - 31.03.2026, ПРАЙМ

Торговая марка Пугачевой истекает в этом году

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, действующую в ряде стран мира, она охватывает широкий перечень товаров и услуг | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T01:02+0300

2026-03-31T01:02+0300

2026-03-31T01:44+0300

бизнес

узбекистан

армения

азербайджан

алла пугачева

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Покинувшая Россию певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, действующую в ряде стран мира, она охватывает широкий перечень товаров и услуг - от алкоголя до медобслуживания, однако истекает уже в октябре этого года, выяснил корреспондент РИА Новости. Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, торговая марка ALLA PUGACHOVA была зарегистрирована в 1996 году. Срок ее действия истекает 9 октября 2026 года. Марка действует в ряде стран, включая Узбекистан, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Болгарию, страны Бенилюкса, Белоруссию, Швейцарию, Китай, Кубу, Чехию, Германию, Испанию, Францию, Хорватию, Венгрию, Италию, Киргизию, КНДР, Казахстан, Латвию, Молдавию, Северную Македонию, Монголию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Таджикистан, Украину и Вьетнам. Как следует из регистрационных материалов, торговая марка охватывает широкий перечень товаров и услуг - от косметики и парфюмерии до одежды, ювелирных изделий и аксессуаров, а также продуктов питания и напитков, включая алкоголь. Кроме того, регистрация распространяется на сферу развлечений, включая организацию концертов, производство музыкального и видеоконтента, телерадиовещание, а также услуги в области образования, науки, медицины, гостиничного бизнеса и торговли. Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.

узбекистан

армения

азербайджан

бизнес, узбекистан, армения, азербайджан, алла пугачева