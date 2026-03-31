Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Реформа ОКВЭД перешла в практическую плоскость - 31.03.2026, ПРАЙМ
Реформа ОКВЭД перешла в практическую плоскость
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Реформа Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) перешла в практическую плоскость - Росстат напомнил бизнесу, что в 2026 году начнет определять основные и дополнительные виды экономической деятельности компаний РФ на основе предоставленных ими статистических данных. Это следует из письма статистического ведомства представителям бизнеса, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В ведомстве напоминают, что в сентябре прошлого года вступили в силу изменения, направленные на оптимизацию подходов по определению ОКВЭД при взаимодействии с органами государственной власти и внебюджетными фондами.
"Основные изменения реформы направлены на создание единого источника сведений о кодах ОКВЭД и единых методических рекомендаций по определению кодов ОКВЭД: единый источник сведений о кодах ОКВЭД - реестры ФНС России (ЕГРЮЛ/ЕГРИП), в них коды ОКВЭД делятся на два типа: заявительные - подаются предпринимателями и актуализируются инициативно, отчетные - рассчитываются Росстатом и актуализируются после анализа статистической отчетности по итогам года", - указано в письме Росстата.
Как пояснил РИА Новости заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко, ведомство и раньше рассчитывало основной ОКВЭД, но только для статистических целей. Именно поэтому в плане сдачи статистической отчетности для бизнеса ничего не меняется. То есть компании, как и раньше, будут сдавать отчеты в Росстат, а ведомство на основе этих данных будет рассчитывать коды ОКВЭД с указанием процентных долей по ним. Эта информация автоматически загружается в реестры ФНС России и в Социальный фонд России.
Определять основные и дополнительные виды экономической деятельности компаний Росстат будет на основе предоставленных ими данных за отчетный год. Для коммерческих организаций (за исключением торговли) учитывается оборот товаров, выполненных работ, оказанных услуг по видам экономической деятельности; для торговли - валовая прибыль; для финансовых и страховых организаций - средняя численность работников; для индивидуальных предпринимателей - общий объем выручки.
В министерстве экономического развития России отмечают, что реформа ОКВЭД обеспечит максимальную актуальность данных о деятельности бизнеса.
"Благодаря реформе ОКВЭД государство получит более достоверную картину распределения организаций по отраслям, а статистика станет лучше отражать экономические процессы. Это позволит адресно донастраивать меры государственной поддержки, точно выявлять точки роста и эффективно реагировать на вызовы, что повысит доверие между бизнесом и государством", - сказал агентству замминистра экономического развития РФ Денис Тюпышев.
В свою очередь генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов обратил внимание, что корректный ОКВЭД имеет значение в том числе для расчета страховых взносов и определения Социальным фондом России класса профессионального риска. Так, некорректный код мог привести к занижению или завышению тарифа.
 
