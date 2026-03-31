РФ и Индия рассматривают возможности расширения энергосотрудничества - 31.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
РФ и Индия рассматривают возможности расширения энергосотрудничества
РФ и Индия рассматривают возможности расширения энергетического сотрудничества, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. | 31.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. РФ и Индия рассматривают возможности расширения энергетического сотрудничества, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Наша страна вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Индии, поставляя углеводороды на выгодных условиях и строя АЭС "Куданкулам". Изучаются и другие перспективные варианты расширения энергетического сотрудничества", - сказал Руденко в интервью газете "Известия". В марте первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на форуме в Нью-Дели заявлял, что Россия признательна Индии за ее прагматичный подход в области энергетики. Кроме того, посол РФ в Индии Денис Алипов также в марте отмечал, что Россия остается надежным партнером Индии в военно-техническом сотрудничестве и атомной энергетике.
МИД: Россия и Индия рассматривают возможности расширения энергетического сотрудничества

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. РФ и Индия рассматривают возможности расширения энергетического сотрудничества, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Наша страна вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Индии, поставляя углеводороды на выгодных условиях и строя АЭС "Куданкулам". Изучаются и другие перспективные варианты расширения энергетического сотрудничества", - сказал Руденко в интервью газете "Известия".
В марте первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на форуме в Нью-Дели заявлял, что Россия признательна Индии за ее прагматичный подход в области энергетики. Кроме того, посол РФ в Индии Денис Алипов также в марте отмечал, что Россия остается надежным партнером Индии в военно-техническом сотрудничестве и атомной энергетике.
 
