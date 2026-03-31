https://1prime.ru/20260331/rosseti-868793155.html
Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в 2025 году составила 203,4 млрд рублей
2026-03-31T21:47+0300
экономика
бизнес
финансы
россети
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83721/19/837211980_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_f8e414a9f915a7968d3c7da76a72186d.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чистая прибыль "Россетей" в 2025 году по МСФО составила 203,4 миллиарда рублей против убытка в 116,9 миллиарда рублей годом ранее, EBITDA составила 737,888 миллиарда против 434,257 миллиарда в 2024 году, следует из отчета компании. Выручка компании за отчетный период составила 1,834 триллиона рублей, что на 21,8% выше, чем годом ранее. В релизе компании указано, что EBITDA по МСФО за 2025 год без учета обесценения основных средств, выручки по технологическому присоединению составила 555,7 миллиарда рублей, что на 31,7% больше такого же показателя 2024 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83721/19/837211980_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_3f4882dc6964aa7f3dcee11cbc2a7a23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
