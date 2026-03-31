Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в 2025 году составила 203,4 млрд рублей

2026-03-31T21:47+0300

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чистая прибыль "Россетей" в 2025 году по МСФО составила 203,4 миллиарда рублей против убытка в 116,9 миллиарда рублей годом ранее, EBITDA составила 737,888 миллиарда против 434,257 миллиарда в 2024 году, следует из отчета компании. Выручка компании за отчетный период составила 1,834 триллиона рублей, что на 21,8% выше, чем годом ранее. В релизе компании указано, что EBITDA по МСФО за 2025 год без учета обесценения основных средств, выручки по технологическому присоединению составила 555,7 миллиарда рублей, что на 31,7% больше такого же показателя 2024 года.

