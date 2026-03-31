Спрос на молочные коктейли в России вырос до 26,7 миллиона литров - 31.03.2026, ПРАЙМ
Спрос на молочные коктейли в России вырос до 26,7 миллиона литров
2026-03-31T00:17+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Спрос на молочные коктейли в России вырос до 26,7 миллиона литров в январе-феврале 2026 года - это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года, самый популярный вкус – шоколадный, подсчитали для РИА Новости аналитики системы маркировки "Честный знак". "Магазинные молочные коктейли резко набрали популярность у россиян в начале года. Их потребление уже выросло на 30%: если в январе-феврале 2025 года жители страны приобрели 20,6 миллиона литров напитков, то в эти же месяцы 2026 - 26,7 миллиона литров", - говорится в сообщении. "Наибольшим спросом в январе-феврале 2026 года пользовались молочные коктейли с шоколадом - они заняли 29% от всего объема рынка с проданными 7,6 миллиона литров", - добавляется там. Часто выбор россиян падал и на коктейли с клубничным вкусом - их доля составила 22% с 5,9 миллиона литров. Также в топ-5 вкусов попали банан (6%) с 1,6 миллиона литров, пломбир (4%) с 1,1 миллиона литров и ванильное мороженое (3%) - 813 тысяч литров. Топ регионов–любителей молочных коктейлей в первые два месяца года возглавила Вологодская область. Там на каждую тысячу жителей приобрели 249 литров напитков. На втором месте - Калужская область со 198 литрами, на третьем - Рязанская область со 187 литрами. Замыкают пятерку Владимирская область (174 л) и Удмуртия (158 литров). При этом выгоднее всего приобрести коктейли в начале года можно было в Кировской области - в среднем по 169 рублей за литр. Также в список попали Вологодская область, Удмуртия, Пермский край и Костромская область с диапазоном цен от 171 до 193 рублей за литр. Дороже всего этот тип продукта был в Сахалинской области - там литр коктейля обойдется в 386 рублей. В антирейтинг также вошли Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Республика Саха - там цены варьируются от 372 до 347 рублей за литр. Потребление молочных коктейлей в 2025 году по сравнению с 2024-м выросло на 2,3%, - до 146,2 миллиона литров. В 2025 году топ вкусов отличался только на одну позицию - в пятерке не было пломбира, вместо него были напитки с клубникой и сливками.
00:17 31.03.2026
 
