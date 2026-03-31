Россия уделяет особое внимание развитию платежной инфраструктуры в ШОС - 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T01:05+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. РФ уделяет особое вниманию развитию в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собственной платежной инфраструктуры, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Особое внимание российская сторона уделяет развитию в ШОС независимой платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, а также формированию банка совместных инвестиционных проектов. Ведется работа по созданию Банка развития организации", - сказал Руденко в интервью газете "Известия". Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС в прошлом ноябре сообщал, что в рамках ШОС предпринимаются шаги по расширению платежно-расчетной инфраструктуры. В минувшем феврале генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев заявлял РИА Новости, что создание Банка развития ШОС позволит обеспечить организацию собственными инструментами для реализации крупных инфраструктурных проектов, банк сосредоточится на финансировании значимых для региона проектов в сфере логистики, энергетики и промышленной кооперации. ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан, а также почти два десятка стран-партнеров.

