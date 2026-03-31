https://1prime.ru/20260331/rossija-868768917.html

Россия не фиксирует положительных изменений в риторике Токио по санкциям

Россия не фиксирует положительных изменений в риторике Токио по санкциям - 31.03.2026, ПРАЙМ

Россия не фиксирует положительных изменений в риторике Токио по санкциям

Россия пока не фиксирует положительных изменений в риторике официального Токио по санкционной тематике, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T01:14+0300

2026-03-31T01:14+0300

2026-03-31T01:14+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

токио

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868768917.jpg?1774908883

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россия пока не фиксирует положительных изменений в риторике официального Токио по санкционной тематике, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Знаем, что предложения об отмене незаконных антироссийских ограничений, введенных под надуманными предлогами, транслируют в адрес властей Японии отдельные политики, настроенные на конструктивное взаимодействие с Россией. Вместе с тем каких-либо положительных изменений в риторике официального Токио по этой тематике пока не фиксируем", - заявил Руденко газете "Известия" на вопрос об изменении риторики Токио в отношении РФ после заседания правящей партии Японии. Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что Япония должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть, так как в них нет никакого смысла. В свою очередь, на вопрос о восстановлении сотрудничества РФ с Южной Корей с учетом ее настроя на восстановление связей в будущем Руденко ответил, что Москва принципиально приветствует намерение южнокорейских компаний вернуться в РФ. При этом он подчеркнул, что, когда момент для этого наступит, Россия будет действовать с учетом всех сопутствующих обстоятельств, прежде всего - обеспечения защиты интересов российского рынка и отечественного потребителя.

рф

токио

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, токио, япония