Россия не фиксирует положительных изменений в риторике Токио по санкциям
Россия пока не фиксирует положительных изменений в риторике официального Токио по санкционной тематике, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T01:14+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россия пока не фиксирует положительных изменений в риторике официального Токио по санкционной тематике, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Знаем, что предложения об отмене незаконных антироссийских ограничений, введенных под надуманными предлогами, транслируют в адрес властей Японии отдельные политики, настроенные на конструктивное взаимодействие с Россией. Вместе с тем каких-либо положительных изменений в риторике официального Токио по этой тематике пока не фиксируем", - заявил Руденко газете "Известия" на вопрос об изменении риторики Токио в отношении РФ после заседания правящей партии Японии.
Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что Япония должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть, так как в них нет никакого смысла.
В свою очередь, на вопрос о восстановлении сотрудничества РФ с Южной Корей с учетом ее настроя на восстановление связей в будущем Руденко ответил, что Москва принципиально приветствует намерение южнокорейских компаний вернуться в РФ. При этом он подчеркнул, что, когда момент для этого наступит, Россия будет действовать с учетом всех сопутствующих обстоятельств, прежде всего - обеспечения защиты интересов российского рынка и отечественного потребителя.
Замглавы МИД Руденко: Россия пока не фиксирует положительных изменений в риторике Токио
