https://1prime.ru/20260331/rossija-868769205.html
В России вступают в силу ГОСТы на белый хлеб и чипсы
2026-03-31T01:17+0300
общество
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868769205.jpg?1774909070
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. ГОСТы на белый хлеб, чипсы, маникюр, дорожный асфальт и собачьи площадки вступают в силу в России с апреля, выяснило РИА Новости.
Так, с 1 апреля начинает действовать ГОСТ на картофельные чипсы. Одно из ключевых требований - ограничение в них массовой доли жира: не более 35% и 45% в зависимости от вида.
Кроме того, впервые с 1986 года вступает в силу новый ГОСТ на белый хлеб. Помимо четких требований к качеству продукции, он устанавливает рекомендации по сроку годности: для упакованного хлеба - до 3 суток, для неупакованного - до 24 часов.
Заработает в апреле и новый ГОСТ на маникюр - он закрепляет описание того, как именно следует оказывать услуги в этой сфере. Например, классический маникюр, согласно документу, необходимо делать 45-60 минут и начинать с оформления свободного края ногтей и увлажнения кутикулы и кожи кистей.
Появился также впервые ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала. Он устанавливает требования к внешнему виду, запаху и маркировке такой муки. Введены и ограничения на содержание протеина: массовая доля должна быть 8%, 10% или 13% в зависимости от вида продукта.
Помимо этого, впервые за 20 лет Росстандарт принял новый ГОСТ на вещества, которые используются при изготовлении асфальта для дорог. В ведомстве отметили, что обновленные требования помогут улучшить качество дорог в стране.
Вступает в апреле и ГОСТ на территории для прогулок, занятий и игр с собаками. Как объяснили в ведомстве, одна из причин, по которым вводят стандарт, - рост числа домашних животных и необходимость создания для них инфраструктуры.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С апреля в России вступают в силу ГОСТы на белый хлеб, чипсы, маникюр и дорожный асфальт
