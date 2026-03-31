Перевод "451 градуса по Фаренгейту" будут маркировать в России

Перевод "451 градуса по Фаренгейту" будут маркировать в России - 31.03.2026, ПРАЙМ

Перевод "451 градуса по Фаренгейту" будут маркировать в России

Один из переводов романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T05:40+0300

2026-03-31T05:40+0300

2026-03-31T05:40+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Один из переводов романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из Отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости. С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Он был создан издателями для саморегулирования отрасли, чтобы минимизировать риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику. В перечне оказались не только современные произведения, среди которых книги российских писателей Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, а также Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками. Как пояснила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина, переводы классической литературы, которые были выполнены и опубликованы после 1 августа 1990 года, подпадают под действие закона. При этом старые переводы, осуществленные до указанной даты, маркировке не подлежат. Перевод романа Брэдбери, оказавшийся в отраслевом перечне, был выполнен Виталием Бабенко в 2025 году, и в том же году выпущен издательством "Эксмо". При этом издательство выпускало этот роман американского фантаста также в других переводах и вариантах оформления. Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке. Вместе с тем Минцифры России утвердило перечень литературных произведений, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.

технологии, бизнес, общество , минцифры