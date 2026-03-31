Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути - 31.03.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути
Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути - 31.03.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути
Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути между двумя странами через Забайкальск, что позволит увеличить грузопоток на этом... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T06:47+0300
2026-03-31T06:47+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути между двумя странами через Забайкальск, что позволит увеличить грузопоток на этом участке вдвое, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Один из ближайших проектов, который, мы надеемся, будет реализован, - это железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск". Там построим второй главный путь. Это в два раза увеличит грузопоток. Там и китайская колея зайдет на нашу сторону, и мы там кое-что сделаем на китайской стороне, то есть такой очень комфортный режим взаимодействия", - ответил Никитин на вопрос о планах строительства новых железных дорог в сообщении с Китаем. По его словам, соответствующий проект документа парафирован с министром транспорта Китая. Никитин выразил надежду, что после прохождения всех процедур он будет подписан уже в полном объеме. "Если подробнее, то это строительство второго главного пути колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск - Маньчжурия. Крупнейший погранпереход с КНР. К 2030 году пропускать через Забайкальск на 11 миллионов тонн больше грузов. Общая пропускная способность достигнет до 39 миллионов тонн в год - это почти 49 пар поездов в сутки", - пояснил министр. Он добавил, что в целом, у России достаточно хорошее железнодорожное сообщение с Китаем. "Очень важна здесь наша работа с Монголией, потому что монгольская железная дорога очень большой частью замыкается как раз дальше на Китай. Будет отдельная встреча с министром транспорта Монголии. Нам очень важно синхронизировать наши планы по развитию Улан-Баторской железной дороги, по строительству погранпереходов с нашей стороны", - продолжил министр. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
китай
монголия
рф
бизнес, россия, китай, монголия, рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, РФ
06:47 31.03.2026
 
Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути

Никитин: Россия и Китай реализуют проект строительства нового ж/д пути через Забайкальск

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути между двумя странами через Забайкальск, что позволит увеличить грузопоток на этом участке вдвое, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Один из ближайших проектов, который, мы надеемся, будет реализован, - это железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск". Там построим второй главный путь. Это в два раза увеличит грузопоток. Там и китайская колея зайдет на нашу сторону, и мы там кое-что сделаем на китайской стороне, то есть такой очень комфортный режим взаимодействия", - ответил Никитин на вопрос о планах строительства новых железных дорог в сообщении с Китаем.
По его словам, соответствующий проект документа парафирован с министром транспорта Китая. Никитин выразил надежду, что после прохождения всех процедур он будет подписан уже в полном объеме.
"Если подробнее, то это строительство второго главного пути колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск - Маньчжурия. Крупнейший погранпереход с КНР. К 2030 году пропускать через Забайкальск на 11 миллионов тонн больше грузов. Общая пропускная способность достигнет до 39 миллионов тонн в год - это почти 49 пар поездов в сутки", - пояснил министр.
Он добавил, что в целом, у России достаточно хорошее железнодорожное сообщение с Китаем.
"Очень важна здесь наша работа с Монголией, потому что монгольская железная дорога очень большой частью замыкается как раз дальше на Китай. Будет отдельная встреча с министром транспорта Монголии. Нам очень важно синхронизировать наши планы по развитию Улан-Баторской железной дороги, по строительству погранпереходов с нашей стороны", - продолжил министр.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙМОНГОЛИЯРФ
 
 
