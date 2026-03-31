На Западе выступили с внезапным призывом в отношении России - 31.03.2026, ПРАЙМ
На Западе выступили с внезапным призывом в отношении России
На Западе выступили с внезапным призывом в отношении России - 31.03.2026, ПРАЙМ
На Западе выступили с внезапным призывом в отношении России
Европейским властям стоит обратиться к России с просьбой о поставках нефти в условиях энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, написал | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T13:50+0300
2026-03-31T13:50+0300
иран
запад
ближний восток
мария захарова
ес
мид рф
politico
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Европейским властям стоит обратиться к России с просьбой о поставках нефти в условиях энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, написал кипрский журналист Алекс Христофору на платформе X. "Брюссельским чиновникам следует съездить в Москву и попросить нефть во избежание дефицита энергоносителей", — написал он. Ранее издание Politico процитировало заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена, предложившего европейцам сократить передвижения на личных и воздушных транспортных средствах для экономии топлива во время кризиса, возникшего в связи с военными действиями Израиля и США против Ирана. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала совет еврокомиссара, назвав его "поражающим своей прогрессивностью". Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирного населения. Эскалация в отношении Ирана фактически заблокировала Ормузский пролив, важнейший путь для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Это также повлияло на объемы экспорта и добычи нефти в регионе. В результате блокировки пролива цены на энергоносители в странах ЕС значительно возросли, в то время как Европа готовится сократить импорт российских газа и нефти.
https://1prime.ru/20260331/es-868777980.html
https://1prime.ru/20260331/frantsiya-868781186.html
иран
запад
ближний восток
иран, запад, ближний восток, мария захарова, ес, мид рф, politico
ИРАН, ЗАПАД, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ, Politico
13:50 31.03.2026
 
На Западе выступили с внезапным призывом в отношении России

Христофору: ЕС следует попросить нефть у РФ во избежание дефицита энергоносителей

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Европейским властям стоит обратиться к России с просьбой о поставках нефти в условиях энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, написал кипрский журналист Алекс Христофору на платформе X.
"Брюссельским чиновникам следует съездить в Москву и попросить нефть во избежание дефицита энергоносителей", — написал он.
Ранее издание Politico процитировало заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена, предложившего европейцам сократить передвижения на личных и воздушных транспортных средствах для экономии топлива во время кризиса, возникшего в связи с военными действиями Израиля и США против Ирана.
Флаг ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Дотком посоветовал ЕС помириться с Россией
11:18
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала совет еврокомиссара, назвав его "поражающим своей прогрессивностью".
Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирного населения. Эскалация в отношении Ирана фактически заблокировала Ормузский пролив, важнейший путь для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Это также повлияло на объемы экспорта и добычи нефти в регионе. В результате блокировки пролива цены на энергоносители в странах ЕС значительно возросли, в то время как Европа готовится сократить импорт российских газа и нефти.
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Во Франции сделали заявление о подготовке к войне с Россией
13:33
 
ИРАНЗАПАДБЛИЖНИЙ ВОСТОКМария ЗахароваЕСМИД РФPolitico
 
 
