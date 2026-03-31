На Западе выступили с внезапным призывом в отношении России

2026-03-31T13:50+0300

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Европейским властям стоит обратиться к России с просьбой о поставках нефти в условиях энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, написал кипрский журналист Алекс Христофору на платформе X. "Брюссельским чиновникам следует съездить в Москву и попросить нефть во избежание дефицита энергоносителей", — написал он. Ранее издание Politico процитировало заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена, предложившего европейцам сократить передвижения на личных и воздушных транспортных средствах для экономии топлива во время кризиса, возникшего в связи с военными действиями Израиля и США против Ирана. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала совет еврокомиссара, назвав его "поражающим своей прогрессивностью". Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирного населения. Эскалация в отношении Ирана фактически заблокировала Ормузский пролив, важнейший путь для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Это также повлияло на объемы экспорта и добычи нефти в регионе. В результате блокировки пролива цены на энергоносители в странах ЕС значительно возросли, в то время как Европа готовится сократить импорт российских газа и нефти.

https://1prime.ru/20260331/es-868777980.html

https://1prime.ru/20260331/frantsiya-868781186.html

иран, запад, ближний восток, мария захарова, ес, мид рф, politico