"Сабр Продакшн" Нурлана Сабурова получила чистую прибыль в 14,3 млн рублей
"Сабр Продакшн" Нурлана Сабурова получила чистую прибыль в 14,3 млн рублей - 31.03.2026, ПРАЙМ
"Сабр Продакшн" Нурлана Сабурова получила чистую прибыль в 14,3 млн рублей
Компания "Сабр Продакшн" комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, в прошлом году получила чистую прибыль в 14,3... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T01:08+0300
2026-03-31T01:08+0300
2026-03-31T01:08+0300
бизнес
экономика
россия
казахстан
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Компания "Сабр Продакшн" комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, в прошлом году получила чистую прибыль в 14,3 миллиона рублей, выяснило РИА Новости по данным отчета о финансовых результатах.
В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, в феврале он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточняется.
Сабуров в апреле прошлого года зарегистрировал компанию, которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также может распространять их.
Согласно данным отчета, в прошлом году бизнес получил выручку в 16,3 миллиона рублей, при этом весь объем был получен от основного вида деятельности.
Общая сумма расходов компании в прошлом году составила 1,2 миллиона рублей. Отмечается, что основную долю затрат занимают выплаты персоналу (789 тысяч рублей). В компании работает два человека. Кроме того, компания уплатила налогов на 806 тысяч рублей.
В итоге чистая прибыль компании составила 14,3 миллиона рублей.
казахстан
бизнес, россия, казахстан
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
"Сабр Продакшн" Нурлана Сабурова получила чистую прибыль в 14,3 млн рублей
"Сабр Продакшн" Нурлана Сабурова получила чистую прибыль в 14,3 миллиона рублей
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Компания "Сабр Продакшн" комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, в прошлом году получила чистую прибыль в 14,3 миллиона рублей, выяснило РИА Новости по данным отчета о финансовых результатах.
В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, в феврале он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточняется.
Сабуров в апреле прошлого года зарегистрировал компанию, которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также может распространять их.
Согласно данным отчета, в прошлом году бизнес получил выручку в 16,3 миллиона рублей, при этом весь объем был получен от основного вида деятельности.
Общая сумма расходов компании в прошлом году составила 1,2 миллиона рублей. Отмечается, что основную долю затрат занимают выплаты персоналу (789 тысяч рублей). В компании работает два человека. Кроме того, компания уплатила налогов на 806 тысяч рублей.
В итоге чистая прибыль компании составила 14,3 миллиона рублей.