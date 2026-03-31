https://1prime.ru/20260331/sahalin-868772279.html

Сахалин экспортировал в АТР 17,2 тысячи тонн рыбной продукции

2026-03-31T05:58+0300

экономика

мировая экономика

промышленность

азиатско-тихоокеанский регион

китай

южная корея

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868772279.jpg?1774925929

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар - ПРАЙМ. Сахалин экспортировал в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за январь-март 2026 года 17,2 тысячи тонн рыбной продукции, информирует пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. "По данным на 27 марта, с начала 2026 года сахалинским филиалом ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса" проведено свыше 4,9 тысячи исследований проб от 234 партий экспортной рыбопродукции общим весом 17,2 тысячи тонн", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что проведены исследования образцов, отобранных от 43 партий трески, 27 партий наваги, 25 партий терпуга, 22 партий камбалы и других видов продукции. Как отмечает пресс-служба, исследования подтвердили соответствие всех партий рыбопродукции, вывозимых в Китай, Южную Корею и Японию, установленным требованиям качества и безопасности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

