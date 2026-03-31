https://1prime.ru/20260331/sahalin-868772279.html
Сахалин экспортировал в АТР 17,2 тысячи тонн рыбной продукции
2026-03-31T05:58+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
азиатско-тихоокеанский регион
китай
южная корея
россельхознадзор
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар - ПРАЙМ. Сахалин экспортировал в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за январь-март 2026 года 17,2 тысячи тонн рыбной продукции, информирует пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"По данным на 27 марта, с начала 2026 года сахалинским филиалом ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса" проведено свыше 4,9 тысячи исследований проб от 234 партий экспортной рыбопродукции общим весом 17,2 тысячи тонн", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что проведены исследования образцов, отобранных от 43 партий трески, 27 партий наваги, 25 партий терпуга, 22 партий камбалы и других видов продукции.
Как отмечает пресс-служба, исследования подтвердили соответствие всех партий рыбопродукции, вывозимых в Китай, Южную Корею и Японию, установленным требованиям качества и безопасности.
